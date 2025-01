Sorpresa y molestias: Metrovía ya subió su pasaje a 0,45 centavos

Desde el 02 de enero, el pasaje de la Metrovía se ha fijado en 0,45 centavos para los usuarios generales, pero no toda la ciudadanía estaba al tanto.

La sorpresa de los usuarios

Claudio Carrasco estaba confundido porque su tarjeta no le permitía el acceso en la parada ‘Biblioteca Municipal’. ‘‘Sabía que iba a subir, pero no desde hoy’’, confesó, mientras buscaba en su billetera una moneda que le resolviera el mal rato.

La misma reacción de sorpresa tuvo Giovanni Márquez, quien no utiliza mucho la Metrovía, pero este feriado optó por el servicio para ir hacia el terminal y emprender un viaje. ‘‘Por mi casa aún no está habilitada la troncal, pero no sabía que eran 0,45 centavos. Al prestar la tarjeta una señora me reclamó que le estaba dando incompleto, me dio vergüenza con ella’’, relató.

Otros ciudadanos manifestaron a EXPRESO que el alza ‘‘todavía no se siente justificada’’, pues incluso con nuevas unidades no sienten un mejor servicio. ‘‘No se entiende por qué estamos pagando más, y en la unidad que me vine, que se supone que ya debe tener aire, no tenía’’, lamentó Elizabeth Quiñónez.

Los nuevos buses empezaron a circular en diferentes troncales. EXPRESO

A pesar de que desde este enero se sumaron 10 modernos buses que contarían con internet inalámbrico y aire acondicionado según la Alcaldía de Guayaquil, hay ciudadanos que alegan que no es suficiente y cuestionan su tamaño. ‘‘No son gran cosa los nuevos buses. Son los mismos problemas, como ir demasiado llenos. Una paga más ahora pero se seguirá sintiendo asfixiada, acalorada, atemorizada, incómoda e incluso a veces hasta abusada’’, expresó Verónica Carrasco, quien destacó la alta afluencia de personas que ingresan al sistema de transporte.

¿Cómo obtener la Guayaca en 2025?

El pasaje de la Metrovía, sin embargo, se congeló en treinta centavos para los guayaquileños que se registraran para el beneficio social de la nueva tarjeta ‘La Guayaca’, cumpliendo también con requisitos como ganar menos de $600 dólares y contar con matrícula en universidad pública, en caso de ser estudiante; no obstante, solo cien mil usuarios han podido mantener esta tarifa.

‘‘Yo tuve que sacar la nueva tarjeta la semana pasada, pero sigo pagando lo mismo, supongo porque me enteré tarde o no soy joven, aunque tampoco justifica que la atención a los usuarios sigue siendo mala’’, manifiesta Carlos Aucacela, comerciante del centro de la ciudad y usuario recurrente de este medio de transporte.

Para obtener la Tarjeta La Guayaca, Metrovía ha anunciado una nueva convocatoria desde el 6 de enero hasta el 20 del mismo mes. Este registro permitirá que los usuarios que sean elegibles para el beneficio de aporte social logren mantener un costo de 0,30 centavos por viaje. Después del 20 de enero, indican, los procesos administrativos volverán a sus parámetros usuales, estableciendo un costo de $2 dólares por la emisión del plástico.

