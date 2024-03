Aplicaciones de trabajo: ¿Cómo sacarles provecho?

El mejor aliado en la búsqueda de trabajo. Las aplicaciones que sirven de gancho en las empresas. Una red profesional que exhibe la hoja de vida y crear una comunidad apegada a los intereses del usuario.

En esa lista asoma LinkedIn, una aplicación popular que ha evolucionado de ser una simple plataforma de redes sociales para profesionales hasta convertirse en una herramienta esencial para buscar empleo y avanzar en su carrera. Con más de 774 millones de usuarios en todo el mundo, LinkedIn ofrece un vasto campo de oportunidades laborales y conexiones profesionales.

La particularidad de la herramienta al mundo de los portales de empleo es que, en cada posición anunciada, te informa de quiénes son los empleados de la compañía que contrata, que ya forman parte de tu red, en qué nivel de relación están, qué cargos tienen, y cuáles son los contactos comunes que pueden presentar.

“Nosotros implementamos en las clases a nuestros estudiantes de comunicación la creación de un perfil en los primeros semestres. Es necesario que ellos puedan inmiscuirse en puestos de trabajo lo más temprano posible”, cuenta Karla López, profesora de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. El interesado debe filtrar las opciones y apegarse a lo que busca profesionalmente.

Por ejemplo, únase a grupos y comunidades: LinkedIn cuenta con una gran cantidad de grupos y comunidades relacionadas con diversos sectores y temas. Únase a grupos relevantes para su carrera y participe activamente en las discusiones. Esto no solo demuestra su interés en el campo, sino que también le permite establecer conexiones valiosas y obtener información sobre oportunidades laborales.

Opciones Resumamaker ofrece consejos sobre la estructura, secciones y redacción que debe tener el CV y la carta de presentación. Además de plantillas de selección.

Tampoco se limite a conectarse con cualquiera. Haga conexiones significativas con personas que trabajan en su industria o en empresas de interés. Personalice las invitaciones para agregar un toque personal y explique por qué le gustaría conectarse. Cuantas más conexiones tenga, más amplia será su red y más oportunidades de empleo encontrará de su agrado.

Si bien es una de las herramientas más usadas por la ciudadanía, existen otras que atrapan por su efectividad. Ese es el caso de Multitrabajos, un portal de trabajos y reclutamiento online líder en Ecuador, perteneciente a Bumeran, líder de Latinoamérica en avisos de trabajo por internet, con operaciones en Argentina, México, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador y Panamá.

También, Indeed con espacio en su página web para palabras claves del empleo o empresa. En el feed se visualizan opciones de lugares donde solicitan personal con sus características. En la misma línea está ‘Encuentre empleo’. Es la bolsa pública del país que posibilita el encuentro entre la oferta y demanda laboral. En este portal puede registrar su hoja de vida, coordinar entrevistas, acceder a capacitaciones gratuitas para el fortalecimiento de su hoja de vida y ferias laborales.

“Yo activé computrabajo para que me lleguen alertas y acudir a la entrevista. Al principio no confiaba en ellas, pero cuando asistía y me percataba que eran ciertas, le metí ganas y les hablé de ellas a mis amigos”, argumenta Andrea Vega, profesional en busca de un empleo.

Computrabajo es una web de empleo presente en 19 países, de los cuales es líder en 10. De acuerdo a la descripción de la página, la aplicación se posiciona como una de las más visitadas en Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Guatemala, Ecuador y El Salvador. Son gratuitas y ubicas en el perfil tus experiencias.

UNA BÚSQUEDA MINUCIOSA

En LinkedIn ofrece una función de búsqueda de empleo que le permite filtrar oportunidades por ubicación, industria, nivel de experiencia y más. También puede configurar alertas de trabajo para recibir notificaciones sobre nuevas oportunidades que coincidan con sus criterios.

No olvide ajustar su configuración de privacidad para que los beneficios sepan que están abiertos a nuevas oportunidades .LinkedIn es una herramienta poderosa para encontrar empleo y desarrollar su carrera.

Al optimizar su perfil, expandir su red, unirse a grupos, compartir contenido y utilizar la función de búsqueda de empleo, estará en el camino correcto para mejorar su búsqueda de empleo en esta plataforma. Contenido público relevante y actualizado en su feed de LinkedIn.

Comparte artículos, noticias y comentarios sobre su industria. Esto lo posicionará como un experto en su campo y llamará la atención de reclutadores y potenciales. Además de las interacciones de amigos.

