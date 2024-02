Contaminación ambiental: ¿Se denuncia?

Una de las preocupaciones menos atendidas en el país son los efectos de la contaminación ambiental. En muchos casos el desconocimiento hace que las personas no denuncien a tiempo, la polución causada por el ser humano o las industrias, que en su mayoría emiten gases o descargan líquidos nocivos en fuentes de agua natural. Las autoridades al no recibir demandas ciudadanas, no toman las acciones legales correspondientes, lo cual impide evitar efectos colaterales, en la salud de los guayaquileños.

Serwin Suazo, estudiante del último semestre de Ingeniería Química de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) habla con este Diario y da su apreciación de este tema, que pasa desapercibido. “Algunas empresas utilizan bases químicas fuertes para lavar maquinaria. Sin embargo, usan distintos tratamientos, antes de enviar esa agua a la alcantarilla, cumpliendo con las normativas estatales para el cuidado del medio ambiente”, afirma.

Pero hay industrias que no hacen el tratamiento adecuado, y descargan estos líquidos, alterando el equilibrio biológico de mares o ríos y eso, dice Suazo “hace imposible la vida en los distintos entornos naturales. Los olores o sólidos que se pueden ver en esteros o manglares son un ejemplo evidente”, acota.

Henry Limones, ingeniero en sistemas, y habitante de Mucho Lote 1, da fe de esto, y relata que ha buscado denunciar a empresas contaminantes que operan cerca de su hogar. “Por momentos hay olores fuertes, muy similares al balanceado. Conozco que atrás de Bastión Popular y en la vía Daule, existen fábricas de metales y alimentos, y en las noches emiten humo, que proyecta un olor que inunda todo el sector, llegando hasta la avenida Francisco de Orellana. Este malestar ha provocando que junto a mi familia busquemos denunciar al Municipio este problema y ver si hallamos solución”, asegura.

Los ciudadanos afectados pueden enviar sus quejas a la página web del Municipio de Guayaquil Miguel Canales

La Dirección de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes a través de su departamento de control ambiental, atiende estos requerimientos de la ciudadanía por contaminación. La institución procede a realizar la inspección in situ para verificar la información reportada, y una vez verificada, en campo la denuncia, se le notifica al denunciado las mejoras a aplicarse en un plazo definido, y de ser el caso, se apertura un proceso administrativo.

Adrián Zambrano, director de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes, contó a EXPRESO que en el año 2023 se atendieron 212 denuncias de contaminación ya sea por ruido ambiente, vertidos atmosféricos o descargas líquidas. Zambrano explica que “las denuncias deben ser ingresadas por el sistema de trámites municipales (SGTM) en línea, donde se detalle los datos del denunciante y la dirección exacta del lugar denunciado.

Se debe describir la denuncia de contaminación observada, y se recomienda adjuntar fotos o vídeos para que pueda quedar en el registro”. Entre las implementaciones, que se exige a la ciudadanía cumplir, para reducir los distintos efectos contaminantes, y preservar el bienestar de los ciudadanos, se encuentran: medidas de mitigación de ruido, implementación de medidas correctivas en chimeneas para reducción de gases en restaurantes, y corrección de insalubridad por aguas servidas.

DATOS En Guayaquil, en el 2023, el Municipio atendió 212 denuncias de contaminación ambiental. En este año, se han atendido 34 demandas.

La Prefectura del Guayas también atiende denuncias ciudadanas por contaminación ambiental. Los guayasenses pueden llenar el formulario de solicitud de atención, a través de la página web: www.guayas.gob. ec/gestion-ambiental.

CANALES PARA DENUNCIAR

Andrés Lucero, profesor de Informática, comparte a este Diario, que en el vial 1 de la Urbanización Villa Club, ubicado en el Municipio de Daule, entre las etapas Luna y Magna, se construye una gasolinera, preocupando a todo el sector por la contaminación ambiental que representa. La denuncia realizada a tiempo al Cabildo paralizó momentáneamente la obra. “Los moradores hicimos una denuncia porque esta construcción afecta a los residentes.

Además, existe el peligro de una explosión al manipular líquidos inflamables”, argumenta. Este hecho y otros pueden ser denunciados, a través del portal web www.daule.gob.ec/buzon-de-atencion o al correo electrónico servicios.publicos@daule.gob.ec.

Mientras tanto los habitantes del cantón Samborondón que deseen denunciar actos de contaminación pueden realizar un escrito y entregarlo en el Palacio Municipal o enviarlo al correo comisaria.municipal@samborondon.gob.ec.

