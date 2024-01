Descuentos y rebajas: ¿son creíbles, hay ventajas?

Tradición. La experta recuerda que las rebajas no se las encuentra en la mercadería de la temporada.

Descuentos de último momento. O aprovecha la temporada son las frases llamativas que acaparan la atención de la ciudadanía cuando pasan por locales comerciales, en algunos meses del año. ¿Pero es realmente la rebaja que el consumidor necesita?

Para la economista, Valeria Vásquez, el consumidor debe estar consciente de lo cambiante que es el mundo del mercadeo “es idóneo que se programen en las agendas de compras las famosas temporada; compras por bulto, al por mayor. Es decir por alguna compra unitaria venderla por precio por mayor”.

El viernes negro o ‘Black Friday’ es una práctica del consumismo originario de Estados Unidos, pero que se ha trasladado y aprovechado en otros países, hasta llegar a Ecuador. Desde septiembre los cambios en el precio de ropa, zapatos, electrodomésticos bajan, aunque existe personas que no les agrada la estrategia “Yo no creo que bajen los precios para ayudarnos. Lo que hacen es elevarlo en otros meses para así hacernos creer que existe el descuento”, expresó Erika Pincay, ciudadana que reside al suroeste de Guayaquil.

Hay otros que sí aprovechan los viernes negros porque se convierten en un ‘salvavida’ económico. Es así que, si la ‘tentación’ es grande, se debe adquirir una compra versátil. Para lograrlo la economista propone recomendaciones: primero: buscar información para tomar decisiones inteligentes y para ello, las redes sociales son las mejores aliadas.

PASOS En caso de encontrar artículos o prendas de vestir a precios accesibles, se debe revisar la calidad y que a largo plazo no se convierta en un arrepentimiento económico.

Segundo: destina un presupuesto límite de gasto que no comprometa las finanzas. Si el presupuesto destinado es menor, es preferible tener orden de prioridad e invertir. Tercero: hacer una lista para no perder el tiempo revisando una y otra vez la misma tienda y evitar que, de la desesperación, se termine gastando más de lo establecido.

En el cuarto paso Vásquez enfatiza en el análisis a los descuentos. Es decir, lo realmente atractivo es la prenda y no su precio. Si ese artículo está a un precio accesible y lo necesitas es una ‘ganga’, pero no hay descuento y no es importante desiste de hacer el gasto. Hay meses con picos alto en rebajas y es que para un comerciante, lo peor que le puede suceder es quedarse con mercadería y para evitarlo proponen espacios para las liquidaciones.

“Después de las ofertas viene nueva mercadería y es por eso que el usuario se apresura porque comprenden que los precios bajan y ganan ambas partes”, asevera Vásquez. Tanto septiembre y diciembre son los meses más esperado por su abanico de propuesta, pero hay otros como el regreso a clase de los niños y jóvenes que trae nuevas opciones.

Michelle Luzardo, ingeniera en comercio exterior, recomienda que dentro de las previsiones es conveniente elegir un mes y conseguir lo planificado.

