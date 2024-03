Veterinaria: la profesión que impresiona más a las mujeres

Desde la óptica comunitaria y la vinculación con la sociedad. Se forja el perfil de un estudiante de Medicina Veterinaria; siempre y cuando esa sea la opción que busca estudiar y ejercer en el mundo profesional.

Tener casa nueva: ¿Qué tomar en cuenta para una buena compra? Leer más

En Ecuador, la carrera se la oferta, entre las instituciones más conocidas en: la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Universidad Agraria, Universidad UTE, Universidad de las Américas (UDLA) y Universidad de Cuenca. Es así que, dentro de las carreras de tercer nivel en Ecuador, en 2023, el área de Salud y Bienestar bordea las 431 que equivale a un 9,45% de las 4.558 que existen.

(Lea también: Mediación: ¿En qué casos y qué se hace? )

La Medicina Veterinaria se centra en el estudio de la salud animal, enfocándose en cuatro ámbitos: la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades animales; la salud pública en el control de las enfermedades transmisibles al ser humano; los sistemas de producción pecuaria asociados a la medicina con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria de la población y; la medicina de la conservación, sustentada en la Medicina de Fauna Silvestre y Exótica, con el propósito de conservar el patrimonio pecuario, ambiental, la salud humana y animal. A esto, se le suma profesionales y especialistas actualizados en las actuales técnicas y cuidado que necesita un animal y la persona que lo asiste.

Por ejemplo, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil se presentó una acogida inesperada: los interesados en ingresar a estudiarla superó la estadística hasta el punto de lograr superar récord. En el 2024 se abrieron tres paralelos con cuarenta estudiantes cada uno.

Práctica. Los estudiantes aprenden RCP, aplicar inyección en los laboratorios Joffre Flores / Expreso

“La carrera inició hace quince años en la Universidad Católica y en ese entonces solo había un estudiante, dos, cinco por cada paralelo. Esto se debe a que hay mayor interés en la salud animal, humana y con el cuidado de los animales silvestres y domésticos”, comentó Fabiola Jiménez, coordinadora de la carrera.

Seguros de carros: opciones en el mercado y beneficios Leer más

(Sigue leyendo: Invertir: ¿Qué opciones ofrece el sector y cómo sacarle ventaja? )

Si usted está interesado, deberá rendir el examen de admisión o participar del proceso de nivelación y admisión, dentro del proceso de selección. Adicional, tener previos conocimientos sobre conceptos y nociones científicas básicas: biología, química, matemáticas, física. Adicional, poseer orientación efectiva para trabajo individual y colaborativo.

Tener en cuenta que la enseñanza es teórica y práctica por lo que necesita facilidad para actividades al aire libre. Respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Amor y respeto hacia la naturaleza. Actitud emprendedora. Disciplina, honestidad y responsabilidad. “El futuro medico veterinario no solo tiene el conocimiento en bovino, equino, cerdos, aves o perros y gatos; sino también, un conocimiento más profundo, es decir, no solo con animales sino también con personas”, expresa Jiménez.

Muestra. Los estudiantes armaron el esqueleto de un caballo. Joffre Flores / Expreso

Es así como el reto de un veterinario se transforma y deja a un lado el mito de que solo se “estudia ciertos tipos de animales”. Asimismo, la nueva propuesta es que ellos aprendan a manejar su propio negocio y ser los responsables de abrir plazas de empleos a los demás. “Salí del colegio y honestamente no sabía si quería o no veterinaria; siempre sentí apego por los animales, pero no estaba seguro.

Contratos civiles: ¿Qué hacer si se incumplen? Leer más

(Te puede interesar: Seguros de salud: todo lo que se debe saber )

Ahora estoy en sexto semestre y considero que comprender, cuidar y sobrellevar la vida de un animal va más allá y requiere dedicación, paciencia y esfuerzo”, cuenta Palomo Dueñas, estudiante de sexto semestre de la carrera Medicina Veterinaria de la Universidad Agraria.

EL CAMPO LABORAL CAMBIA DE ROL

El rol del veterinario en la sociedad se basa en el tratamiento a los alimentos y cuidado general. Para el área de trabajo, también, sobresale el veterinario. “Nosotros tenemos convenios con instituciones públicas y privadas donde se pueden hacer prácticas y ese mismo estudiante tiene la oportunidad de quedarse y trabajar”, asegura.

Aunque la idea sea que el profesional abra camino con su propia empresa, clínica, hospitales o espacio en el campo. Por su parte, María Gabriela Arroyo, coordinadora académica de la Escuela de Veterinaria de la Universidad San Francisco de Quito manifiesta que el veterinario actual se maneja bajo el lema una sola salud (animales, medio ambiente, humano) e insta al estudiante a relacionarse con nuevas especies y desarrollar habilidades en producción de campo.

Vecinos ruidosos: ¿Se los puede denunciar?, ¿ante quien se acude? Leer más

(Te invitamos a leer: Compra de seguros: ¿Cómo evitar fraudes? )

“En el último ciclo contamos con 172 estudiantes, donde el 85% fueron mujeres. Aparte contamos con tres hospitales docentes para perros y gatos, caballos y fauna silvestre”, argumenta.

Para leer contenido de calidad sin límite, SUSCRÍBETE A EXPRESO