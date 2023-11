Afición adolescente ¿Buena o mala?

Un cuarto empapelado de pósters, instantáneas o alguna que otra entrada de concierto o de un partido. Así usualmente se ve el cuarto de un adolescente que se ha identificado con alguna afición. Ya sea porque encontró a su artista favorito, el mejor deportista o la caricatura que más le fascina.

El fenómeno está perenne en la sociedad. Ya que la fama de los artistas crece y aunque esta en algún momento vaya en declive, los fans siempre estarán ahí. Esto es lo que se conoce como ‘fiebre adolescente’, término utilizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Esta institución explica en su portal que dicho comportamiento es propio de la etapa de desarrollo de los chicos. Es en este momento cuando ellos se separan de los brazos protectores de sus padres y empiezan a adquirir creencias y gustos distintos.

Para Ana Paula (23) este fenómeno empezó a desarrollarse en ella a los 10 años. A partir de esta edad su mamá le permitió abrir su primera cuenta de Facebook, en la que seguía a ‘Isa TKM’ (telenovela venezolana creada en el 2008 que aborda la vida amorosa de una adolescente). “Yo creo que comencé a ser ‘fan girl’ solo porque genuinamente disfrutaba de lo que veía y me emocionaba con todo lo que hacían. No sé si llamarlo novelería, porque no fue algo pasajero, simplemente me hacía feliz”, comparte.

Así se ve

Las rasgos característicos de estas personas, para Sheyla Santillán, psicóloga clínica que trata a niños y adolescentes, se distinguen porque “quieren conocer más sobre sus ídolos, pasar tiempo con ellos, investigan sus intereses e intentan imitarlos”, ya sea en su personalidad, la forma de vestir o de pensar. Comportarse de esa forma les genera una sensación de placer al activarse el neurotransmisor serotonina, que es el encargado de producir sensaciones y pensamientos positivos.

Para Ana Paula, a medida que crecía sus gustos cambiaron hasta llegar a seguir a grupos de K-pop como BTS, EXO y NCT. Sus gustos en su manera de vestir, comida y pasatiempos se han moldeado a esta cultura asiática. Tanto así que forma parte de un grupo de dance cover que se reúne cada sábado, para practicar los bailes de sus ídolos y competir con otros grupos.

Fotos, posters, discos, playlist. Ellos por su pasión son capaces de coleccionar varias cosas que aludan a su personaje favorito. internet

Comprender sus intereses

En ciertos hogares esta afición se fomenta como una herencia familiar. Así es como empieza la historia de Allan Napa (24), para quien desde temprana edad ya era un ritual familiar compartir el gusto por el deporte y tener sus referentes en las distintas disciplinas. “Por ejemplo, en fútbol Cristiano Ronaldo, en tenis Roger Federer, en básquet Lebron James, en Fórmula 1 Fernando Alonso y Lewis Hamilton”. Aunque es el Real Madrid (equipo de fútbol español) el que los ha unido como familia, y seguir sus pasos ya se ha convertido en una tradición ferviente.

Su admiración por sus ídolos es tan grande que en la actualidad ha creado un canal de YouTube en el que publica noticias y curiosidades sobre la mayoría de los deportes que tanto ama.

Lamentablemente, no todos los padres están a gusto con las preferencias de sus hijos y suelen sentir rechazo. Aunque la psicóloga clínica Leonor Díaz indica que “las aficiones suelen ser inocentes y son parte del crecimiento. Es decir, se admira a los padres, hermanos, entre otras personas a lo largo de la vida, pero se debe poner un límite cuando su hijo se está haciendo daño, y ya no vive su vida para sí mismo sino para y por otro”.

Y es que no hay que confundir, porque tener una afición no es lo mismo que el fanatismo. Este último es identificado por llegar a extremos. Por ejemplo, algunas seguidoras de Taylor Swift gastan la mayoría de sus ahorros por ir de 6 a 7 conciertos en un mismo tour, o hay seguidoras de grupos de K-pop que los siguen hasta distintos continentes para tomarles fotos, venderlas, y así poder costearse más conciertos.

Santillán explica que en ciertos casos esta obsesión por un artista o personaje puede influir en pensamientos negativos, como tratar de seguir cánones de belleza muy altos. Estos malos hábitos producen dismorfia corporal, al idealizar esa persona que admira.

Para identificar si los gustos de sus hijos le están afectando, conozca los siguientes rasgos.

De la gusto al fanatismo

De la afición al fanatismo la brecha es corta. Por eso, el rol de los padres es fundamental. Cuando un niño o adolescente tiene un comportamiento extremo hacia su cantante, actor o jugador favorito, es esencial tomar medidas a tiempo.

Explica la psicóloga clínica Leonor Díaz que el fanatismo, cuando no se lo controla, puede conducir al joven aficionado a problemas como el de ignorar lo que debe priorizar, o a poner en primer lugar su afición sobre otras responsabilidades como el cumplimiento de las tareas escolares o las interacciones sociales, llevándolo al aislamiento.

La devoción excesiva a un fandom (grupo de fans) podría llevarlo a excluirse de compañeros que no comparten sus intereses. Y a una incapacidad para afrontar las críticas y comentarios distintos.

Otro rasgo preocupante es recurrir al fandom como forma de escape. Esto puede obstaculizar la capacidad del joven para afrontar los desafíos del mundo real.

Abordar estas problemáticas implica desarrollar un enfoque equilibrado. Es necesario fomentar diversos intereses, mantener una comunicación abierta y guiarlos para que comprendan la importancia de la ‘moderación’. Se trata de ayudarlos a apreciar su fandom y garantizar que este no eclipse otros aspectos cruciales de su vida.

Consejos para padres

Manténgase informado: Comprométase con lo que les apasiona a sus hijos y manténgase actualizado sobre el contenido que disfrutan, para facilitar conversaciones y poder supervisar lo que consumen. Participen juntos: Únase a ellos en actividades relacionadas con su fandom, así podrán compartir experiencias y crear recuerdos duraderos relacionados con sus intereses. Comunicación abierta: Cree un espacio de diálogo fluido acerca de sus intereses y anímelos a compartir por qué aman a un fandom en particular. Establezca límites coherentes: Plantee reglas claras y consistentes con respecto al tiempo y las actividades frente a la pantalla. Asegúrese de que ellos prioricen responsabilidades como las tareas y los quehaceres de casa. Fomente el equilibrio: Es una excelente opción introducir en su rutina diversas actividades para ampliar sus intereses. Además, promueva un equilibrio saludable entre las tareas en línea y fuera de línea. Supervise la idoneidad del contenido: Esté atento al contenido de su fandom, para verificar si se alinea con los valores que les está enseñando a sus hijos. Oriéntelos para que tomen decisiones responsables sobre lo que consumen. Fomente las interacciones sociales: Ayúdelos a juntarse con amistades que compartan intereses similares. Por ejemplo, organice citas para jugar o salidas centradas en su fandom. Recuerde que la clave es abordar su pasión con curiosidad, comprensión y el compromiso de mantener un estilo de vida equilibrado y saludable.

