¿Qué es el salto pandémico? Descubra sus síntomas

El temor por la aparición de una enfermedad desconocida, aparentemente sin cura, como lo fue la COVID-19, puso de cabeza las rutinas de todas las personas.

El confinamiento, para muchos, le puso pausa a la cotidianidad y a los hábitos rutinarios como levantarse a desayunar, vestirse y salir para cumplir con las actividades del día a día. Sin embargo, detenerse de esa forma por tanto tiempo (cerca de tres años) es causa de estragos aun en la actualidad.

Muchas personas han experimentado esa sensación de que su vida fue interrumpida y están atrasadas, porque no tuvieron ese espacio de aprender y crecer como debían. A este fenómeno se lo ha denominado ‘salto pandémico’, término usado por el portal The Cut de New York Magazine. Y lo describe como “la extraña sensación de que los cuerpos podrían estar desincronizados con las mentes”.

Tres factores claves

Para comprenderlo mejor, el psicólogo clínico Sebastián Robalino, quien revela que muchos de sus pacientes padecen dicho trastorno, divide este acontecimiento en tres aspectos.

1. El estado emocional. “La ansiedad y el estrés suelen generar una alteración en la percepción del tiempo. Se tiende a prestar más atención a la fuente de ansiedad, se procesa la información cognitiva sobre eso que está ocurriendo, y dejamos de lado otras cosas como la información externa”, explica el psicoterapeuta.

2. El tiempo estructurado. Se refiere a esa rutina de los quehaceres del día, como despertarse, comer y trabajar en horas asignadas. Al no haber una organización de horario definida, las líneas divisoras se borran y se pierde el norte.

“Situación que suele pasar con bastante frecuencia en los privados de la libertad o en quienes trabajan en altamar. En estos casos, es fácil caer en esta sensación de ‘no tengo anclas’”, acota el especialista.

3. Ausencia de eventos significativos. En esta etiqueta se incluyen los paseos, viajes, las citas o reuniones con amigos. Por la pandemia, “parecía como que todo el tiempo estaba comprimido, porque no había algo que permitiera diferenciar los momentos”, dice el experto.

Esta situación causó una falta de estimulación social que no fue cubierta por las actividades virtuales, que si bien ayudaron a sobrellevar el momento, no lograron reemplazar el aprendizaje que se obtiene de manera presencial.

No todo está perdido. No se deje llevar por lo mano y trate de salir de los malos hábitos. Freepik

Cómo superarlo

Un artículo publicado en The Washington Post abordó el porqué de la desaparición de muchos de los recuerdos pandémicos. Explicaba que esto pasa porque el cerebro lucha por procesar y retener eventos que se consideran ‘habituales’. La monotonía del encierro hizo difícil recordarlos a largo plazo, porque las memorias tienden a centrarse en momentos distintivos y cargados de emociones. El ‘salto pandémico’ resalta la pérdida de experiencias que normalmente ayudarían al crecimiento y madurez.

Para no permitir que las decisiones futuras estén sometidas por esta sensación incómoda, uno de los primeros pasos es compartir lo que le está sucediendo, como lo hicieron varias personas en TikTok, aunque si desea algo más convencional puede desahogarse con alguna persona de confianza.

Solo así llegará al siguiente paso, que es normalizar lo que ocurrió. Saber que los demás están pasando por lo mismo, alivia las cargas mentales. Y por último, aceptar que debido a este acontecimiento tiene dificultades en el día a día.

Un tip que da el psicólogo consiste en hacer un listado de las acciones cuya ejecución se le está dificultando. De esta manera podrá buscar alternativas que le ayuden a confrontar esos obstáculos.

Tip

Los cambios no tienen por qué ser bruscos. Intente comenzar a pasos de tortuga, inicie por el camino que le genere confianza y de a poco vaya aventurándose a probar otras cosas.

Pero lo importante es intentar, porque si una situación crónica se pasa por alto, con el tiempo va a doler más.

Testimonios

En cierta medida todos pasamos por el ‘salto pandémico’, fue una pausa que detuvo al planeta. En mi caso, desde luego que lo sentí, pero ha ido más allá de la idea de no cumplir años, sino de regresar a mis orígenes y poner en orden mis prioridades. Ese efecto me permitió despojarme de muchos miedos y prepararme a consciencia para dedicarme a mi oficio, a esa pasión postergada. Pude dedicarle el tiempo y la seriedad que merece escribir y publicar. Paulina Narváez, escritora



Antes de la pandemia yo estaba en otro punto de mi vida. De repente llegué a mis treinta con oportunidades y trabajos más serios de los que tuve antes. A veces no me siento muy madura para ellos. Y me pregunto cómo así tengo estos espacios... porque para mí, la Irene del 2019 estaba en pañales, a ella no le iban a dar un espacio así. Ahora estoy en un momento de mi vida con la capacidad para tener los perfiles profesionales a los que siempre aspiré, pero a veces me cuesta creérmelo Irene Vélez, analista política

Sentí que mi vida se quedó en pausa cuando el confinamiento empezó el mes de marzo del 2020. En abril fue mi cumpleaños (24), pero para mí ese año no pasó. Además de que me quedé sin trabajo, ya no seguí en la universidad y me costó conseguir un nuevo oficio, que en teoría no era lo que tenía pensado hacer. Cuando pasó todo ese tiempo fue como si me detuviera en los 23 años Melissa Pinela, especialista comercial



