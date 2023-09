Compartir la vida con una mascota es motivo de alegría y calma. Jugar con ella, brindarle refugio y cariño la convierte en un ser querido más y parte importante de la familia. Pero, ¿qué pasa cuando ella fallece?

El dolor es inmensurable, pero, a veces, se lo suele esconder para no ser tachado de ridículo por los demás. Sin embargo, el duelo es un proceso al que se le debe dar su debido tiempo. “La pérdida de una mascota duele tanto, porque con ella creamos un lazo emocional. Se convierte en parte de nuestra familia, del día a día, incluso solemos ponerles características humanas”, dice Leonor Díaz, psicóloga especializada en terapia de tercera generación.

Su importancia

Está claro que no hay diferencias entre la pena que se vive por el fallecimiento de una persona y la de un animal. Las etapas por las que se pasan son las mismas: negación, donde se presentan reacciones como estados de shock o no tener la capacidad de experimentar emociones; ira, se experimenta frustraciones y sentimientos de impotencia; negociación, aquí usualmente se fantasea con revertir el hecho de la muerte, preguntándose ‘qué hubiera pasado si’; depresión, regresa a un estado de tristeza profunda; y finalmente la aceptación, en esta última etapa se aprende a convivir con la pérdida.

Lo que sí cambia es la magnitud con la que experimenta las emociones, “eso va a depender de las características que yo le haya puesto a este ser y también del vínculo que yo tenía y lo que eso representa para mí”, explica la especialista.

A su vez, este fervor con el que quiso a su mascota es uno de los aspectos que va a influir en la duración de su etapa de duelo. Cada persona lo vive de distintas maneras, podría durar horas, días, semanas hasta años sin llegar a la aceptación. Es ahí cuando según los expertos, debería de recurrir a un especialista.

¿Cómo ayudarlos?

Si se encuentra en la posición de no saber cómo brindarle el apoyo que necesita a quien está de luto por el fallecimiento de su mascota. Lo primero que debe hacer es librarse de prejuicios y reconocer que su ser querido está pasando por un inmenso dolor, y darle la importancia que amerita. En segundo lugar, dese cuenta que utilizar frases como ‘era solo un animal’ o ‘cómprate otro’ no lo llevarán a nada y lo más probable es que esa persona se aleje de usted porque no va a sentirse apoyado.

Tercero, ayúdelo a expresar lo que siente. Si se le dificulta, intente utilizar piedras con los colores del semáforo: verde para estar bien, amarillo para expresar que está abrumado y rojo cuando algo no está yendo bien.

En caso de que ninguna de sus acciones lo ayuden, recomiéndele acudir a un experto en salud mental.

