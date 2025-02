Adiós a la hiperconectividad, hola al minimalismo digital

Brunette. Beautiful girl at home

En una era dominada por pantallas de todos los tamaños, mensajes de notificaciones a cada momento y un flujo constante de nueva información, el minimalismo digital se ha convertido en un estilo de vida al que cada vez se unen más personas. Es que, aunque suene imposible eliminar por completo toda la conexión con la tecnología de nuestra vida, sí es posible reducir la sobreexposición en nuestros hogares.

Juan Begué: “Siempre hay una taza de café que cambia tu vida” Leer más

Riesgos de la hiperconectividad

La psicóloga Jasmin Lama indica que la exposición y el uso excesivo de la tecnología puede afectar de diversas maneras en nuestra salud mental y bienestar emocional. “Las redes sociales pueden causarnos cierto nivel de dependencia ya que muchas veces tenemos esa necesidad constante de revisar qué hay de nuevo, lo que afecta la calidad de vida”, comenta.

En ciertos casos, la experta menciona que hay quienes podrían sufrir ansiedad y mayor inseguridad sobre sí mismos ya que al consumir frecuentemente las redes sociales, podrían tener cierta presión por mostrar una imagen perfecta o alcanzar expectativas poco realistas al compararse con otras personas.

Además, el estar expuestos constantemente a pantallas puede dificultar mantener la concentración en las tareas diarias y su uso antes de dormir, también puede afectar a la calidad de descanso, generando trastornos del sueño. “La luz emitida por estos aparatos puede alterar la producción de melatonina, la hormona que se encarga de regular el sueño, lo que nos va a llevar a tener un descanso de baja calidad”, dice Lama.

Atención a las señales

Existen diversas señales tanto físicas como emocionales para identificar si tiene una sobreexposición al uso de la tecnología. Entre las señales físicas se encuentran: Dolor de cabeza o dolor muscular en la zona del cuello o espalda (al estar mucho tiempo sentado o viendo hacia abajo a una pantalla), tensión o cansancio ocular (visión borrosa, ojos secos o irritados) y niveles bajo de energía (al tener inactividad física).

Al hablar sobre las señales emocionales, Lama indica que las más comunes son: sentirse solo (al no tener muchas interacciones físicas con las personas), estrés o ansiedad. “Si tiene la necesidad de estar conectado todo el tiempo o si le genera malestar por no poder hacerlo, es una señal de que puede estar dependiendo de la hiperconectividad. Recuerde, la tecnología no es mala, es una herramienta muy poderosa, pero su impacto en nosotros va a depender de cómo, cuándo y para qué la utilicemos", analiza.

El dormitorio, espacio de armonía total

Fascia Ulloa, experta en feng shui con más de 25 años de experiencia, menciona que esta técnica y filosofía de vida está enfocada en generar una fluidez energética de un entorno para que las personas puedan vivir en armonía. Al hablar sobre el minimalismo digital y su aplicación en el hogar, la experta resalta la importancia de mantener el dormitorio como una zona libre de pantallas para promover la desconexión y el descanso óptimo.

Esta bebida cada vez se consume menos, pero mejora la memoria y la concentración Leer más

“Los espacios deben estar despejados. Los televisores frente a una cama deterioran las buenas relaciones porque son un elemento de fuego y esto podría generar una alteración en la interacción de pareja, en la comunicación y en el estado de ánimo de ambas personas. Los televisores se deben colocar en áreas sociales (como la sala de estar o zona de juegos), para ahí reunir a la familia”, dice.

Además, la experta no recomienda usar las computadoras o tablets sobre la cama. Estos dispositivos deben ser usados fuera de la habitación, preferiblemente en la oficina, zona de estudio o sala de estar. “Tener un espacio de trabajo dentro del dormitorio no es correcto, generan una alteración en la vibración energética.

Elimine objetos innecesarios sobre el velador. Mantenga solo lo esencial como una lámpara, un libro y un objeto decorativo. La acumulación excesiva de objetos puede bloquear la energía que fluyen los espacios, generando estancamiento. El dormitorio debe ser visto como un santuario en el que el objetivo principal es descansar y no estar sobrecargados con la tecnología”.

6 pasos para eliminar el ruido tecnológico

La experta en organización de espacios, Estefanía Mora, detalla que sí es posible hacer cambios claves en el hogar para reducir el ruido tecnológico y así, fomentar un ambiente más ordenado y armonioso. “Cada vez existe mayor demanda de aparatos electrónicos porque constantemente, las empresas lanzan nuevos productos y las personas los acumulan en casa. Al final, todo eso genera mayor desorden al no saber qué hacer con ellos”, dice Mora. Para evitar eso, la experta detalla seis estrategias de organización:

Haga una limpieza general: Cada seis meses o una vez al año, revise todos los aparatos tecnológicos (como celulares, tablets, baterías, audífonos). Analice qué ya no usa y si está o no en buen estado. Conserve sólo lo necesario y aquello que ya no sirva, llévelo a los puntos de reciclaje de su ciudad.

Establezca un centro de carga y almacenamiento: Designe un espacio específico para cargar y guardar los dispositivos electrónicos que sí usa constantemente. Así evitará que estén esparcidos por la casa generando distracciones visuales.

Utilice organizadores de cables laterales: Coloque ganchos en el filo lateral de su escritorio para organizar los cargadores y que no estén en el piso o sobre la mesa. También puede utilizar cajas organizadoras con su diseño favorito para que formen parte de la decoración.

Almacene los dispositivos sin usar: Use cajas de almacenamiento con etiquetas de categorización para mantener guardado aquello que no usa diariamente. Es preferible que estén en un cajón, estante o bodega cerrada para que no estén visibles en las áreas abiertas.

Cubra los cables del televisor que cuelgan en las paredes: Puede utilizar canaletas, organizadores de pared o paneles decorativos para esconderlos y que no generen sensación de desorden.

Guarde los aparatos electrónicos: La impresora o la consola de juego pueden guardarse en estantes con puertas para que no puedan ser visualizados a primera vista.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

RELACIONADAS