Juan Begué: “Siempre hay una taza de café que cambia tu vida”

Si pudiera ser un tipo de café, elegiría uno filtrado de Loja porque expresa claridad y personalidad. Así lo asegura con una gran sonrisa Juan Andrés Begué, quien, durante más de una década, ha dedicado su vida a su pasión por el mundo cafetero. Luego de ganar el Campeonato Nacional de Cata Ecuador 2025, el guayaquileño de 34 años recibió a SEMANA en las oficinas de su ‘laboratorio de café’ para dialogar sobre su recorrido en este rubro y sus proyectos para difundir el café ecuatoriano alrededor del mundo.

Sus inicios

A sus 20 años, aproximadamente, Begué descubrió por primera vez el café de especialidad debido a que “unos familiares empezaron a tostar café en Ecuador y fueron los pioneros de esta práctica cuando aún no existía en el país”, recuerda. Durante su etapa universitaria vivió varios años en Estados Unidos mientras estudiaba Finanzas en la Universidad Nova Southeastern de Florida.

Al terminar sus estudios y regresar a Guayaquil, sus primos tenían una cadena de cafeterías y, al degustar su café, su amor por esta bebida despertó nuevamente. “Ese día fue el primer gancho. Me gusta pensar que siempre hay una taza que te cambia la vida y la forma de ver el café. Porque sí, lo puedes tomar en todos lados, pero en el momento que tomas un café de especialidad, no hay vuelta atrás”, recalca.

Impulso al café de especialidad

Begué explica que el café de especialidad se distingue por ser un café de alta calidad, conseguido mediante buenas prácticas y técnicas desde la finca (durante las etapas de fermentación, secado y cosecha) hasta su preparación final. “El café de especialidad es una industria nueva en el mundo. No tiene más de 25 años a nivel internacional y, en Ecuador, lleva entre 10 y 15 años”.

Por eso, hace siete años, Begué y su socio Mario Idrovo decidieron crear su propia marca de café, Huma, con la idea de posicionar a Ecuador como líder mundial en cafés de especialidad y ofrecer el mejor café del país. “Cuando empezamos, no había más marcas de café de especialidad aquí. Aprendí haciendo cursos (de la Specialty Coffee Association), pero me considero autodidacta porque he leído muchos libros sobre él”.

Acerca de la receptividad del mercado local, Begué cuenta que actualmente distribuyen su café a hoteles, restaurantes y cafeterías, además de contar con un programa de suscripción en el que, cada mes, las personas reciben distintos tipos de café en su casa. No obstante, reconoce que ha sido un proceso difícil porque, al tener un costo más elevado que el café comercial, no hay tanta apertura en todos los supermercados

Aun así, está feliz porque cada vez hay más personas interesadas en probar estas nuevas propuestas en Ecuador, y, ocasionalmente, también exportan lotes de fincas a nivel internacional. “La meta es crear una cultura de café. Estamos trabajando para fortalecer nuestra presencia en el mercado local e internacional. Estoy seguro de que llegaremos a Estados Unidos y Europa para seguir contribuyendo al desarrollo de la industria”.

Conexión con los caficultores

Para él, el acercamiento con las fincas cafeteras es clave porque es ahí donde inicia el proceso para lograr un café de excelencia y a través de Huma, se enfoca en promover el pago justo a los caficultores locales. “Recuerdo muy bien que la primera finca con la que trabajamos fue la finca Maputo, en Pichincha”. Además, al trabajar junto a ellos, Begué procura lograr una sinergia en la que haya un análisis y retroalimentación de su materia prima para que ellos elaboren el mejor café posible.

A lo largo del tiempo, Huma ha trabajado con fincas de todas las regiones de Ecuador continental, en provincias como Santa Elena, Zamora Chinchipe, Manabí, Pichincha, Loja, entre otras. Está feliz de poder conocer el país a través de su trabajo y pasión: “Loja es una provincia súper bonita y fui por primera vez para descubrir una finca con la que aún seguimos trabajando. También recuerdo cuando fuimos a la Amazonía, a Zamora Chinchipe, y recorrimos por varias horas un camino de tierra para llegar a las fincas. Cada viaje es una experiencia única”.

Mejor catador de café

La cata de café es la evaluación cualitativa y objetiva del dulzor, acidez y cuerpo del café. Debido a su trabajo en Huma, Begué constantemente cata muestras de proveedores locales, lo que lo motivó a participar en el Campeonato Nacional de Cata Ecuador 2025 (organizado por el World Coffee Events), competencia en la que obtuvo el primer lugar.

Eso sí, recalca que antes de competir, a diario entrenó varias horas junto a su equipo de trabajo para lograr alcanzar el mejor resultado. “El trabajo en Huma fijó una base. Hace cinco años, participé en una competencia de filtrados de café, pero quedé en quinto lugar porque no entrené. Si en esta ocasión tampoco lo hubiera hecho, ni siquiera habría llegado al top tres”, dice Begué.

El experto explica que, en esta edición, la competencia consistió en identificar, entre 24 tazas servidas (separadas en ocho sets de tres tazas cada uno), cuál era distinta en el menor tiempo posible. Una vez que terminaba el tiempo, se iba revelando cuál era la taza distinta en los ocho sets. Begué logró los ocho aciertos en 2:54 minutos, coronándose como ganador. “Fue bastante emocionante porque era algo que realmente quería conseguir. Quería marcar este hito y un factor clave fue estar 100 % concentrado en lo que hacía”.

Listo para representar al país

Tras ganar esta competencia, Begué está emocionado por representar a Ecuador en la Competencia Mundial de Cata de Café en junio, en Ginebra, Suiza. Sabe que es un gran reto, pero está plenamente feliz por llevar el café de especialidad ecuatoriano a la palestra mundial.

“Tenemos algunos meses para entrenar. Me voy a preparar probando cafés de diferentes partes del mundo y seguiré enfocado en ejercicios de respiración y concentración. Estoy listo para ganar el mundial y traer ese premio a Ecuador”, finaliza.

