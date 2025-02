FDA emite advertencia: este atún enlatado representa un riesgo mortal

Recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha anunciado el retiro voluntario de varios lotes de atún enlatado debido a un defecto en las tapas de apertura fácil, lo que podría comprometer la integridad del sello y permitir la contaminación con Clostridium botulinum, la bacteria responsable del botulismo, una enfermedad potencialmente mortal.

Marcas y tiendas afectadas

Los productos retirados del mercado incluyen las siguientes marcas y puntos de venta:

Genova: Latas de 7 onzas vendidas en Costco en Florida y Georgia; latas de 5 onzas distribuidas en Harris Teeter, Publix, H-E-B, Kroger, Safeway, Walmart y minoristas independientes en Alabama, Arkansas, Arizona, California, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Tennessee y Texas.

Van Camp's: Disponibles en Walmart y minoristas independientes en Pensilvania, Florida y Nueva Jersey.

H-E-B: Comercializadas en Texas.

Trader Joe's: Distribuidas en Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Virginia, Washington D.C. y Wisconsin.

Hasta la fecha, no se han reportado casos de enfermedades relacionadas con estos productos. Sin embargo, la FDA y las empresas involucradas recomiendan no consumir el atún afectado, incluso si no presenta signos visibles de deterioro. Los consumidores deben devolver las latas al lugar de compra para obtener un reembolso completo o desecharlas de manera segura.

Sobre el botulismo

El botulismo es una enfermedad rara pero grave causada por la toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. Esta toxina afecta el sistema nervioso y puede provocar síntomas como debilidad muscular, visión borrosa, dificultad para hablar, tragar y respirar, y en casos severos, parálisis total o incluso la muerte si no se trata a tiempo. La enfermedad puede contraerse al consumir alimentos contaminados, heridas infectadas o, en casos raros, por la inhalación de esporas de la bacteria.

Recomendaciones para los consumidores

Se insta a los consumidores a verificar si poseen alguno de los productos afectados y, de ser así, abstenerse de consumirlos. Es importante estar atentos a las alertas sanitarias emitidas por las autoridades competentes y seguir las recomendaciones proporcionadas para garantizar la seguridad alimentaria. Este incidente destaca la importancia de los controles de calidad en la producción de alimentos y la necesidad de que los consumidores estén informados y actúen con precaución ante posibles riesgos para la salud.

