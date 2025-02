Los 5 mejores brunchs en Quito: espacios para disfrutar esta comida con estilo

Cachitos venezolanos rellenos de ricota, espinaca y tocino; paninis de ternera con salsa za’atar palestina, tostada de hongos y tomates secos, incluso tigrillo ecuatoriano con un giro italiano; en Quito, el brunch lo tiene todo.

En los últimos años, la popular comida entre el ‘breakfast’ (desayuno, en español) y el ‘lunch’ (almuerzo), originalmente creada en Inglaterra, ‘el brunch’, se ha vuelto una tradición de fin de semana.

María Villota, propietaria de ‘María, Cocina y Panadería’, una de la precursoras de esta tendencia en la capital, señala que esta inició tras el confinamiento, en 2020.

“La pandemia generó un cambio total en cómo la gente manejaba su tiempo libre y qué hacía los fines de semana. Nosotros, en ese momento éramos una panadería especializada en pan de masa madre, pero empezamos a hacer ‘pop ups’ con chefs amigos, y la idea se fue popularizando. No hubo una intención, fue algo muy orgánico”, recuerda.

En aquel entonces, el pequeño espacio, ubicado en el barrio Las Casas, empezó a evolucionar hacia la comida caliente, ofreciendo un menú de brunch con platillos internacionales.

“Yo viví durante siete años en Canadá y el menú que tenemos se basa mucho en la comida de las comunidades de migrantes que hay allá; coreana, vietnamita. El menú es itinerante y se basa mucho en los productos de temporada”, comenta.

Poco a poco, y en base al boca a boca, los sábados y domingos enormes filas de comensales se empezaron a formar en los exteriores del local, al punto que el brunch de María, se convirtió en uno de los ‘spots’ de fin de semana.

Los platos del menú de María Cocina y Panadería van variando según la temporada y los productos disponibles. Leonardo Velasco Palomeque

Frente a la acogida, el espacio se mudó a fines de 2024 a un local más grande, esta vez en Barón de Carondelet y Juan José de Villalengua.

“Estuvimos durante nueves años en Las Casas, y ya era hora de crecer. El brunch nos permitió dar un giro totalmente distinto a lo que empezamos inicialmente, y la gran alegría es que un enorme grupo de clientes que nos conocieron allá, nos han seguido, sobre todo familias y grupos de amigos que son asiduos los fines de semana”, señala Villota.

Dough, del pan al desayuno

Daniela Yánez y Pedro Corral tampoco empezaron ‘Dough’ como un espacio dirigido al brunch. En 2018, abrieron su primer local como una panadería especializada en masa madre, galletas y bollitos.

“Nuestro objetivo era abrir una cafetería en torno al pan. Nos lanzamos con lo que nos gustaba, y metimos los desayunos porque nos encantaban. En ese momento solo encontrabas desayunos en los hoteles, no había sitios especializados. No sabíamos cómo nos iba a ir, pero de a poco la gente nos fue conociendo por los desayunos y la gente llegaba sobre todo los fines de semana, con las familias y con los amigos”, narra.

Tras la pandemia, agrega, el brunch también se convirtió incluso en una apuesta entre semana, con la acogida del trabajo en casa. “Tenemos muchos profesionales que, como ya no tienen que llegar apurados a la oficina y teletrabajan, vienen un miércoles o un jueves a trabajar y a brunchear”, dice.

Ahora, con dos locales a su haber, tanto en La Floresta como en la República del Salvador, cuentan con un extenso menú de desayunos, al que han añadido, además de sus tradicionales sánduches, algunas de sus recetas más emblemáticas, como los huevos benedictinos, el croque madame y los pancakes.

Daniela Yánez señala que Dough surgió originalmente como panadería, y eventualmente dio un giro hacia el brunch. Leonardo Velasco Palomeque

“Creo que lo que le encanta a la gente del brunch es que es una comida súper relajada. No estás de apuro, no tienes que levantarte temprano, si quieres te tomas un coctel, puedes quedarte conversando o ir después de hacer deporte y no se va a acabar la hora del desayuno, es una manera de desconectar con el estrés de la semana”, indica.

Los sabores de Venezuela

Durante la pandemia Dinoska Fernández, Eduvelys Oliva y sus familias empezaron a elaborar y vender el tradicional pan de jamón venezolano, un clásico de la época navideña.

Frente a la acogida que tuvieron, decidieron trasladar el emprendimiento de lo virtual a lo físico, abriendo La Cafebrería en la calle Catalina de Aldaz.

Ahí, además del pan de jamón y los cachitos, clásicos de su país natal, implementaron otras propuestas gastronómicas y desayunos, cuyas acogida fue masiva.

“A ambos lados de la cafetería tenemos hoteles, y hay muchas oficinas, entonces quisimos tener no solo recetas venezolanas, sino recetas de varios países y clásicos del desayuno como los pancakes y los huevos pochados”, señala Fernández.

Los fines semana, agrega, el fuerte de la clientela son las familias y las parejas. “Nos tomó por sorpresa, porque de repente, los fines de semana ya no teníamos mesas disponibles. Es interesante, porque el brunch no solo un momento para comer rico, sino para pasar tiempo de calidad”, dice.

El pan de jamón y los cachitos son los productos emblemáticos de La Cafebrería. Leonardo Velasco Palomeque

Desayuno al estilo francés

Claire Chauzeé llegó a Ecuador en 2014, durante unas vacaciones. La joven francesa se enamoró de la capital y también de Óscar Páez, su esposo hoy en día.

Para instalarse en la urbe, empezó a trabajar de mesera en un pequeño hostal del centro histórico, y ahí por una casualidad, tuvo la opción de mostrar sus dotes culinarios. “Un día faltó la chef que se encargaba de los desayunos y no sabíamos qué hacer, porque teníamos huéspedes, así que se me ocurrió preparar crepes para solucionar la situación. Fueron un éxito”, cuenta risueña.

Esa experiencia la llevó a abrir Petit en 2021. “En francés, petit-déjeuner es el desayuno, pero es muy largo, así que le pusimos Petit”, dice. Al inicio, abrían a diario, pero luego notaron que en el casco histórico, la mejor opción para los desayunos eran los fines de semana.

“Nuestro mercado es el brunch porque es cuando la gente más llega. Vienen temprano, comen y luego se van a pasear”, comenta. En el pequeño local cuenta con los tradicionales crepes de sal y de dulce, así como croissants con distintos rellenos y tartines.

Los crepes de sal y de dulce son las recetas insignes de Claire Chauzée. Leonardo Velasco Palomeque

Lo típico, con un giro gourmet

En 2022, tras cinco años estudiando gastronomía en Perú, Miguel Sánchez volvió a su Quito natal con la idea de emprender una propuesta propia. Así nació 'Con sabor,' un espacio para los platos nacionales, con un giro hacia lo gourmet, ubicado en Bellavista.

“Desde el principio me plantee hacer desayunos, bolones, tigrillos, encebollado, motepillo, pero hacerlos con un giro totalmente distinto”, explica.

Con eso en mente, empezó a experimentar con propuestas como el tigrillo al pesto y el bolón en salsa de mariscos, algunas de sus propuestas más solicitadas. “Al inicio la gente dudaba sobre la mezcla de sabores, pero eventualmente gustó”, agrega.

Los sabores ecuatorianos al estilo fusión son insignes de la propuesta de Miguel Sánchez. Cortesía

A la par de las recetas cotidianas, los fines de semana cuentan con un menú especial de brunch, donde añade otras recetas. “Es el mejor momento de la semana porque, aunque estamos a full, la gente siempre viene feliz a probar y a compartir”, indica.

