Sentencias sin efecto: pacientes ganan juicios pero no reciben sus medicamentos

Acciones de protección se incumplen pese a sentencias; expertos alertan que es una obligación legal y humana

Pacientes que han ganado acciones de protección para recibir medicamentos siguen sin acceder a ellos. Aunque existen sentencias firmes y de cumplimiento inmediato, el suministro no se concreta ni en el Ministerio de Salud (MSP) ni en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Las entidades apelan los fallos o alegan que los fármacos no constan en el Cuadro Nacional Básico. Entre trámites, importaciones y dilaciones administrativas, el tiempo juega en contra de quienes padecen enfermedades graves y de rápida progresión. En la práctica, la burocracia termina pesando más que la orden de un juez.

En este contexto, EXPRESO consultó al Consejo de la Judicatura, al IESS y al Ministerio de Salud Pública para conocer cuántas acciones de protección por medicamentos han sido favorables a pacientes y cuántas no se han ejecutado. También se solicitó información sobre los tiempos de cumplimiento y las razones de las apelaciones. Hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta oficial ni el detalle requerido.

Al menos 15 casos en los últimos 5 años

Públicamente, en distintos medios y redes sociales se ha conocido de al menos 15 casos en los últimos cinco años de pacientes que, pese a contar con fallos favorables, denunciaron incumplimientos en la entrega de medicamentos. Estos registros evidencian que no se trata de hechos aislados, sino de una problemática recurrente y sostenida en el tiempo.

Al respecto, José Ruales, exministro de Salud, afirmó que el incumplimiento de acciones de protección no es solo un problema administrativo, sino legal. Recordó que toda autoridad jura cumplir la Constitución al asumir funciones. “El incumplimiento es un incumplimiento (…) el dejar de cumplir una disposición de un juez competente”, señaló. Cuestionó además la práctica de apelar automáticamente las sentencias. “Tenemos que apelar a la humanidad también”, enfatizó.

En esa línea, durante su gestión, dijo que se intentó reducir la judicialización con procesos técnicos y planificación. “Uno no puede ser reactivo (…) cada vez que hay un paciente con una demanda judicial, entonces recién busca de dónde sacar el dinero”, sostuvo. Explicó que se incorporaron medicamentos al cuadro básico y se creó el Registro Único de Enfermedades Raras. “Hay que tener conciencia, hay que tener humanidad y hay que tener la decisión de resolverlo”, afirmó.

Desde otra perspectiva, en el ámbito médico advirtió sobre las consecuencias para los pacientes sin tratamiento. “En algunos casos es una sentencia de muerte; en otros casos, de grave discapacidad”, alertó. Indicó que en enfermedades raras la progresión es rápida y que en cáncer se reduce el tiempo de vida. “El propósito es prolongar la vida, pero manteniendo el bienestar de los pacientes”, subrayó. También reconoció que “lo que limita grandemente es la parte económica”.

Escasez El 9 de diciembre de 2025, fundaciones de enfermedades raras ganaron una acción de protección para 69 fármacos esenciales, pero aún no reciben las medicinas.

Por su parte, Pedro García, exsubdirector de Contratación Pública, sostuvo que el problema debe analizarse desde la sentencia 679-18-JP/20 de la Corte Constitucional. “Es el derecho a medicamentos de calidad, seguros y eficaces”, explicó, al precisar que contiene 24 decisiones sobre enfermedades catastróficas.

No se puede esperar a que haya una demanda judicial para recién buscar de dónde sacar el dinero o retrasar el pago con apelaciones. José Ruales Exministro de Salud Pública

Añadió que el fallo exige planificación estatal. “Cuando tú planificas una adquisición de un medicamento, esta planificación ya cuenta con una proforma para el siguiente año”, señaló.

No obstante, advirtió que muchos tratamientos para enfermedades raras no constan en el cuadro básico. “Estas enfermedades que tienen tratamiento, más no una cura, no se encuentran en el cuadro nacional básico de medicamentos”, afirmó. Indicó que el médico puede prescribir la compra sin necesidad de una acción judicial. Pero cuando eso falla, “los pacientes (…) activan su acción de protección” y el caso escala a otra instancia.

En ese sentido, sobre los incumplimientos pese a sentencias, dijo que el juez solo exige resultados. “A él no le interesa cómo lo hace. A él lo que le interesa es que en el tiempo más adecuado se garantice el suministro del medicamento”, expresó.

Sin embargo, alertó que priorizar el precio sobre la calidad puede afectar al paciente. “Tú no puedes comprar un medicamento porque este sea menos económico y ese medicamento va a comprometer otro tipo de órganos”, enfatizó.

Dictamen La sentencia 679-18-JP/20 ordena al Estado planificar y garantizar compras oportunas de medicamentos seguros y eficaces para enfermedades catastróficas.

Tras ganar una acción de protección para el abastecimiento de 69 fármacos, pacientes con fibrosis quística siguen sin recibir medicamentos esenciales. En ese contexto, Isabel Franco, presidenta de la Fundación de Fibrosis Quística, señaló que actualmente faltan alfa dornasa y enzimas pancreáticas como el creón, indispensables para la nutrición y la función pulmonar.

Las enzimas pancreáticas son el alma de los pacientes con fibrosis quística. Sin esa medicina no pueden asimilar los alimentos. Isabel Franco Presidenta de la Fundación de Fibrosis Quística

Advirtió que la ausencia de estos insumos compromete la estabilidad clínica de niños y adultos. “Eso al momento no hay, no hay definitivamente y esto es el alma de los pacientes que tienen problemas gastrointestinales”, afirmó.

Además, explicó que la enfermedad es multisistémica y que la falta de tratamiento agrava tanto el sistema digestivo como el respiratorio. Señaló que en los hospitales públicos los padres reciben una respuesta reiterada: no hay medicinas, e incluso algunos médicos les piden no acudir si no existe abastecimiento.

Frente a ello, indicó que buscan apoyo externo, incluida una fundación estadounidense que podría colaborar ante la inacción estatal. “Hoy van al hospital y les dicen que no hay medicina (…) algo habría que hacer, pero no podemos dejarlos así”, advirtió.

Por otro lado, cuestionó la falta de ejecución de la sentencia pese a haber sido ganada por las organizaciones de enfermedades raras. Señaló que corresponde a la jueza insistir ante las autoridades para que se cumpla lo dispuesto.

Mientras tanto, relató que los padres siguen acudiendo a hospitales sin obtener respuesta positiva. “A ella le toca insistir a las autoridades y tomar acciones necesarias porque están incumpliendo una decisión ya aprobada”, sostuvo. Y resumió la realidad que enfrentan las familias: “No hay medicina”.

