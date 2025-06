¿Seguimos en riesgo por la COVID-19? Josefina Coloma responde desde EE. UU.

Hace poco, en Quito, hasta donde llegó para visitar a sus padres y más familiares, Josefina Coloma se contagió de COVID-19. Se encontró con el brote de tosferina y con la obligación de utilizar mascarillas, en todas las escuelas. Desde Estados Unidos le cuenta a EXPRESO su preocupación porque los padres no lleven a vacunar a sus hijos. Es profesora e investigadora de la Universidad de California, Berkeley, desde hace más de dos décadas.

- ¿Por qué se produce el brote de tosferina en Ecuador y en países de la región?

- En la pandemia hubo una disrupción en el sistema de salud, causado por el miedo de todos a salir de casa, en la cuarentena. Algunos padres no llevaron a vacunar a sus niños, se saltaron dosis o no les pusieron refuerzos. Además, en general, los sistemas de salud de todo el mundo dejaron de funcionar adecuadamente.

¿Qué tan grave puede ser que no se apliquen las dosis contra enfermedades que se pueden prevenir?

En salud pública sabemos que los vacunados protegen a los hijos de los no vacunados; se los requiere para contar con inmunidad grupal o de manada. Pasa también con enfermedades como el sarampión, se requiere 95 % de vacunados para tener inmunidad grupal. Se producen brotes cuando no hay eso, que es una barrera de transmisión, y entonces nuevamente una enfermedad empieza a circular. Si alguien decide no permitir que vacunen a su hijo contra la tosferina, por ejemplo, no solo lo pone en peligro a él, sino a bebés, niños y adultos mayores, que son vulnerables.

- ¿Qué hacer para que la gente acuda a los centros de salud, para inmunizarse contra enfermedades, si el país cuenta con vacunas?

- Hay muchas teorías de conspiración en el mundo, se escucha más de los antivacunas. Eso pese a que los datos demuestran que las dosis han salvado millones de vidas. Algunos líderes de EE.UU. incluso rechazan las regulaciones impuestas por gobiernos para contener las epidemias. Por eso creo que en el futuro si hubiera otra epidemia, sería más difícil convencer a la gente de protegerse.

- En la Amazonia, ocho niños murieron con leptospirosis. ¿Qué nos dice eso?-

- Se trata de una bacteria que se reproduce en el agua contaminada por la orina de los animales. Evidencia inequidades sociales del país, la falta de salud pública en muchas comunidades vulnerables, pobres y abandonadas. Sus síntomas se parecen mucho a los del dengue y fiebre amarilla.

- Más allá de la tosferina, ¿hay algún virus o bacteria del que deberíamos cuidarnos?

Sí, del virus sincitial respiratorio (VCR) que no se menciona casi, pero que mata a muchos niños. Existe una vacuna para madres embarazadas, para proteger al bebé y para el adulto mayor. En Ecuador no contamos con ella. Hay un proyecto con el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de EE.UU., para entender la estacionalidad del virus en el país y acceder a vacunas.

- Cuando vivíamos la cuarentena por la COVID-19, usted decía que había que seguirle la pista al SARS- CoV-2 como si se tratara de un criminal, ya que su material genético deja una huella. ¿Estamos libres de su acecho?

- No estamos libres, sigue circulando. No nos hemos desprendido de este ‘criminal’, pero tenemos una situación epidemiológica muy diferente a la del 2020, ya que gran cantidad de la población es inmune, se contagió de COVID-19 una o varias veces. Nuestro sistema inmune está entrenado y puede responder, así que las posibilidades de enfermarse gravemente son más bajas. Y buena parte de ecuatorianos se vacunó. Aunque, hay zonas en donde mata a más personas que la misma influenza.

- ¿En qué fase de la COVID-19 nos encontramos?

- Siempre esperábamos pasar de la fase epidémica a la endémica. Esto quiere decir que el SARS- CoV-2 ya vive entre nosotros, por lo que vamos a seguir bajo su acecho. Por eso decía que hay que seguir su huella como si se tratara de un criminal; se ha hecho vigilancia genómica, para saber más de la ‘violencia’ de las cepas.

- En la pandemia se usaban mascarillas y hasta trajes, para evitar estar en contacto con el virus. ¿Aprendimos?

- Los humanos tenemos una capacidad amnésica muy alta. Los más vulnerables, por su avanzada edad o por tener una enfermedad crónica como cáncer o diabetes, se cuidan mucho más, son muy responsables con su propia salud. Saben que si hay gripes, tienen que aislarse. En cambio, las personas sanas en general muestran una actitud de inmortalidad. Tampoco pienso que hay que encerrarse, la inmunidad se genera con vacunación o con quienes se contagian. Se debe seguir la etiqueta respiratoria, si se está con gripe, tos o mocoso, hay que usar mascarilla.

- ¿Qué tan probable es que enfrentemos otro COVID-19?

- Puede venir un virus parecido o peor. Hay que recordar películas como Contagio. Lamentablemente, la gente sigue comiéndose animales como los murciélagos. Estamos expuestos a una epidemia zoonótica en Estados Unidos, con la gripe aviar. En este país no solo han tenido que matar millones de aves, por lo que el precio de huevos está altísimo; la influenza saltó a vacas y una vez que se transmite a mamíferos, hay más posibilidades de que mute y se transmita al humano, como la gripe porcina en México pasó a los humanos (en el 2009). En Ecuador, una niña tuvo gripe aviar (2003).

- ¿Se puede ‘predecir’ cuándo habrá otra pandemia?

- Es cíclico, puede ocurrir en 20 o en tres años. Hay muchos virus que circulan en animales, además los afectamos al quemar la selva o con la minería. Nos arriesgamos al comer monos salvajes. Mire ese brote de fiebre amarilla, que es mortal, para quien no está vacunado; tiene su ciclo selvático, pero puede saltar al humano y volverse urbano.

Sobre Josefina Coloma

Josefina Coloma estudió Biología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Quito. Tiene un PhD en Salud Pública y en Microbiología y Genética Molecular. Es profesora e investigadora de la Universidad de California, Berkeley. Integra la División de Enfermedades Infecciosas y Vacunología.

El uso de mascarillas y el miedo a contagiarse

Josefina Coloma no cree que en Ecuador y el resto del mundo, la población deba vivir con pánico ante las enfermedades. Sin embargo, sí le parece que muchos se han acomodado. En su visita a Ecuador vio alumnos con mascarillas. Ella opina que quien tiene síntomas respiratorios debe cubrirse, para proteger a sus seres queridos y a los demás.

