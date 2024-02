Reformas al COIP: ¿cómo creerles que los correístas hicieron la trampa?

Los asambleístas Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano (PSC), y María Fernanda Araujo, del gobiernista ADN, han denunciado que, en el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, que se discutió el jueves 15 de febrero de la semana pasada, se introdujeron temas por debajo de la mesa con los que no estaban de acuerdo y que ni siquiera habían discutido y peor contado con su aprobación. Esos temas, dicen, son los que provocaron tanta polémica por pretender otorgarle impunidad al expresidente Rafael Correa.

De acuerdo con los dos asambleístas, se estaría hablando de un delito de fraude ideológico o de falsificación de la fe pública. Pero no de cualquier caso, sino de uno de los más graves y escandalosos de los que se tenga memoria en la historia de la Asamblea. El simple hecho de que un informe adulterado en la Comisión de Justicia haya llegado al pleno, con la posibilidad de ser aprobado, estaría configurando un escándalo de proporciones mayúsculas. Hay que imaginarse qué hubiera pasado si el tema del recurso de revisión planteado en las reformas para otorgarle a Rafael Correa se aprobaba la semana pasada, para entender la envergadura de lo que Taiano y Araujo están hablando ahora.

… Eso hay que decirlo con claridad, eso fue una maniobra de quien dirige la Comisión de Justicia y obviamente eso se llevó al pleno y generó esta situación… legislador Vicente Taiano en entrevista en El Universo.

Por su lado Araujo, que es además vicepresidente de la Comisión, sostuvo en sus redes sociales algo igualmente grave: “… resultó sorprendente que, en el Informe, enviado desde la Comisión para dicho debate, hayan aparecido otros artículos que no fueron debatidos en la comisión. Tanto así que, habían sido propuesto en la Asamblea que nos antecedió y con textos que posteriormente han sido modificados.

Ante ello, y por más razones, no tienen ni tendrán nuestro respaldo”. Es decir, según estos dos legisladores, en la Comisión de Justicia que es controlada por el correísmo se cocinó una trampa de dimensiones monumentales.

La transparencia y la justicia son y serán siempre los pilares fundamentales que destaquen en mi trabajo.

No permitiré que actores oportunistas intenten mal informar a la ciudadanía sobre supuestos acuerdos.#MaríaFernandaAraujo 👩🏻‍⚖️ pic.twitter.com/YxWIopQG4K — María Fernanda Araujo (@MaFerAraujoN) February 18, 2024

Pero hay algunos problemas de credibilidad en las revelaciones de Taiano y Araujo. Uno es la proporcionalidad de lo que están denunciando con la reacción que han tenido desde que el supuesto fraude se consumó.

¿Si en efecto hubo una adulteración del informe por qué no lo denunciaron durante el debate del jueves pasado? Si bien es cierto que Taiano salió a decir el debate que estaba en contra de los puntos que estaban diseñados para la impunidad de Correa y que no iban a votar por eso, en ningún momento habló sobre una adulteración del informe. Ni siquiera dijo algo remotamente parecido.

En el caso de Araujo fue aún peor. Ni ella ni ninguno de sus compañeros de la bancada de gobierno se animaron a pedir la palabra. ¿Cómo no salieron a protestar enfurecidos si los correístas estaban engañándoles de forma tan brutal? Si realmente se hubieran indignado como se supone que debían haberlo hecho, lo normal hubiera sido que tuvieran intervenciones iracundas y potentes. Pero la verdad es que ni lo uno ni lo otro. Tuvieron que pasar varios días para que digan que les hicieron trampa y en el caso de Taiano, es evidente que cuando en su entrevista hizo la denuncia, la formuló casi, casi con lástima con el presidente de la Comisión, el ultra correísta Fernando Cedeño.

Incluso prefirió mencionar un posible error de técnica legislativa y no decir fraude o estafa. Cuando alguien que está en bus y se da cuenta que le han robado el celular, lo mínimo que hace es lanzar gritos de ¡ladrón, ladrón me robaron el celular!, pero estos legisladores reaccionan varios días después.

Y no solo es eso, la legitimidad de su afirmación está en remojo por otro motivo: si es cierto que les estafaron, ¿cómo así que no han pedido siquiera un proceso disciplinario en contra de Fernando Cedeño? Si se toma en cuenta la gravedad brutal del delito denunciado, el que no se considere sancionar al infractor es una señal de que la víctima no se creyó el cuento del delito en su contra.

Para afirmar cosas como las que han afirmado Taiano y Araujo, además, hay que cumplir con ciertas normas básicas de la coherencia. En el debate del jueves 15, el legislador socialcristiano Roberto Cerda dijo, literalmente, que pese a no estar de acuerdo con el informe se lo aprobó en la Comisión que pase a segundo debate y sea enriquecido. En otros palabras, con una afirmación de fraude hecha tan tarde y de forma tan apagada, se siente inevitablemente la sospecha de que no están diciendo la verdad.

