"Ecuador no enviará material bélico al país con conflicto armado internacional"

La canciller Gabriela Sommerfeld se pronunció este 19 de febrero de 2024 sobre el envío de armas a Ucrania y dijo que Ecuador no enviará material bélico al país que tenga un conflicto armado internacional.

Al respecto puntualizó: "Hay un lineamiento claro del Presidente de la República del Ecuador en cuanto a que el Ecuador no enviará material bélico alguno al país que tenga un conflicto armado internacional. Ecuador es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y como miembro promulgamos la resolución de conflictos, siempre respetando el derecho internacional y la solución pacífica a estas controversias".

¿Armas rusas 'chatarra'?

Las declaraciones las dio durante su comparecencia en la Asamblea Nacional. La máxima representante de la diplomacia ecuatoriana también señaló que la Cancillería "no tiene competencia sobre acciones respecto a la entrega de material bélico ruso a Estados Unidos", como lo mencionó el presidente Daniel Noboa. Anteriormente, el primer mandatario habló del destino que tendrían armas entregadas por el Kremlin a Ecuador y a las que calificó de "chatarra".

Sobre ese calificativo de Noboa, Sommerfeld añadió que no existe algún documento donde se diga que el material bélico ruso es una chatarra. "El equipamiento militar no lo maneja la Cancillería, no veo el por qué se me debería enviar un documento cuando Cancillería no tiene competencia para eso", insistió.

La ministra hizo esa aclaración desde el inicio de su comparecencia, cuando dio lectura a las algunas preguntas que había generado el tema.

Sommerfeld manifestó que una eventual entrega de material bélico es un asunto de competencia del Ministerio de Defensa ecuatoriano.

El pronunciamiento del Gobierno de Noboa se registra después de que el 17 de febrero, el embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchan, dijo estar “seguro” que Ecuador no enviará armamento soviético a Ucrania a través de EE.UU.

En esa ocasión, el representante del régimen de Vladimir Putin se mostró confiado en que una supuesta entrega de armamento no se daría por "el estatus de neutralidad y el papel importante de Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad".

