Daniel Noboa insiste en que material ruso que enviarán a Estados Unidos es chatarra

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, insistió este martes 30 de enero en que el material ruso que su país enviará a Estados Unidos es "chatarra" y puntualizó que no cortará relaciones con Rusia.

"Ellos (Rusia) alegan que es material bélico, que es equipamiento de guerra. Nosotros hemos comprobado de que es chatarra y, dentro de convenios internacionales no se puede transportar material bélico en este caso, pero sí chatarra de este tipo", dijo el gobernante.

En una entrevista con la televisora Ecuavisa, Noboa puntualizó: "Nosotros no vamos a cortar relaciones con Rusia. Creo que la postura que ellos están manteniendo no es una postura adecuada, ya que nosotros también vivimos una guerra acá".

Y si ellos, buenamente, quieren ayudar, pues ojalá ellos lo hagan. Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

"Poco amistoso"

El pasado 11 de enero, Rusia advirtió a Ecuador contra el envío de armamento ruso a Estados Unidos, según declaró el embajador ruso en Quito, Vladímir Sprinchan.

"Estamos verificando esa información. Pero transmitimos a las autoridades ecuatorianas la posición de Rusia de que los estadounidenses no necesitan ese equipo, más aún cuando se le llama chatarra", dijo el diplomático. Sprinchan alegó que el equipo militar de fabricación rusa "lo necesitan los que saben manejarlo".

Esto ante el señalamiento de Noboa de que su país planeaba intercambiar con EE.UU. la "chatarra ucraniana y rusa por 200 millones de dólares en equipamiento moderno".

Equipamiento no operativo

La semana pasada, la ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, explicó que, en años pasados, Ecuador compró equipamiento a Rusia.

"Este equipamiento no estaba operativo y, si no está operativo, el Ecuador lo puede dar de baja, lo puede vender, lo puede regalar o lo puede intercambiar", dijo Sommerfeld sin especificar qué tipo de equipos serán parte de este intercambio.

En este caso -añadió- "Ecuador tiene un acuerdo con Estados Unidos para entregar este equipamiento que no está operativo y recibir equipamiento que está siendo mapeado y determinado por el Ministerio de Defensa para que venga y nos ayude en el control de la seguridad interna, particularmente, en el Ecuador".

Sommerfeld apuntó que esa "es una de las figuras que se utiliza", y subrayó que "no hay ninguna novedad" pues se utiliza en diferentes partes del mundo y "no viola ninguna normativa, no es ilegal". El listado del equipamiento lo define el Ministerio de Defensa, dijo al subrayar que "es un trámite que está en curso".

