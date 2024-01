Noboa sobre la focalización: "No se toca el subsidio al gas, ni al diésel"

El hueco fiscal es otro de los problemas que debe afrontar el presidente Daniel Noboa. En ese sentido, en entrevista con Ecuavisa, insistió en estar de acuerdo con la focalización de los subsidios haciendo varias puntualizaciones.

"En términos de subsidios estamos de acuerdo en focalizar y que no afectan a la gran masa ni a la productividad del país. No se toca el subsidio al gas, ni al diésel. La única manera de volver sostenible la focalización es con mayor eficiencia energética y con refinamiento de productos que usamos en Ecuador", mencionó durante la entrevista.

La focalización apuntaría a los subsidios a la industria, grandes empresas, a la gasolina Ecopais y Extra. "Hay que hacerlo simultáneo al mejoramiento de la red eléctrica y refinerías en Ecuador. Tiene que ser progresivo. No podemos golpear en su totalidad en la medida que vamos generando más eficiencia", explicó Noboa quien espera que el plan arranque en el segundo semestre del 2024.

Esto, dijo, debe ir a la par con recortes en el gasto público. Empezará con la revisión de mega sueldos. Explicó que hay funcionarios públicos que ganan más que el presidente con sueldos indexados. Se va a optimizar las empresas e instituciones públicas. "Vamos a hacer más eficiente que no haya pipones, nóminas fantasmas. En este momento no podemos contratar a nadie más".

Sobre la dolarización y el riesgo que corre ante la crisis económica, dijo no coincidir en este panorama descrito por su ministro de Economía, Juan Carlos Vega. "No lo entiendo de esa manera. Creo que la manera en la que hemos manejado la economía no pone en riesgo la dolarización. Tenemos capacidad de flujo adecuado y Estados Unidos nos esta apoyando".

Sobre la aplicación de la consulta sobre el ITT a la que apoyó en su momento y ahora considera lo contrario, Noboa dijo que debe preguntarse a la Corte si es posible atrasar su aplicación dado que "las condiciones actuales lo ameritan".

