Reconfiguración en el CPCCS: ¿Quién asumirá el puesto de Gonzalo Albán?

Con la censura y destitución de Gonzalo Albán, el Pleno deberá completarse con quien sigue en la lista de hombres

La Asamblea Nacional decidió la censura y destitución de Gonzalo Albán, ahora exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el 22 de septiembre de 2025. Con su salida, una nueva reconfiguración del Pleno de ese organismo está en camino.

La decisión fue adoptada en el Pleno del Legislativo con 81 votos, cuatro más del mínimo requerido. Los votos provinieron de ADN y sus aliados. Se opusieron los asambleístas del correísmo y del Partido Social Cristiano (PSC).

La resolución implica que Albán no podrá ejercer ningún cargo público durante los próximos dos años. Además, su efecto es inmediato y no existe instancia ante la cual apelar, por lo que uno de los suplentes de la lista de hombres deberá asumir el cargo.

¿Quién suplirá a Gonzalo Albán?

En la lista de hombres, figura Óscar Ayerve, quien fue posesionado por la Asamblea como consejero suplente. Sin embargo, mantiene una prohibición para ejercer funciones públicas, según lo determina el Ministerio del Trabajo.

Sobre este impedimento, Ayerve declaró el 18 de septiembre de 2025 que hubo una adulteración en el sistema informático del Ministerio del Trabajo para impedir que se principalice en el Consejo de Participación Ciudadana.

Ante este escenario, el siguiente en la lista de elegibles es Roberto Gilbert. Médico cirujano, participó en las elecciones para elegir a los vocales del CPCCS durante los comicios seccionales de 2023.

Gilbert ya ha actuado en el Pleno del CPCCS. Lo hizo precisamente cuando Albán se ausentó por vacaciones. En esa ocasión, votó junto con la mayoría del organismo para aceptar el pedido de la Comisión Técnica del concurso de Fiscal General, que solicitó una prórroga para presentar el informe de admisibilidad de los inscritos que buscan integrar la Comisión Ciudadana de Selección. Esto ocurrió el 28 de agosto de 2025.

