Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Paro Nacional Septiembre 2025 - Ecuador
Fotografías de Personas participan en una manifestación en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel 16 de septiembre , en Quito (Ecuador).Efe

Paro nacional septiembre 2025: minuto a minuto de la protesta en Ecuador

El paro nacional arranca en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y por "la dignidad y la justicia"

Varios movimientos indígenas anunciaron el inicio de un paro nacional indefinido a partir de las 21:00 de este domingo 21 de septiembre de 2025, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, mientras que otros se sumarán desde el lunes. Aunque el llamado cuenta con respaldo en varias provincias de la Sierra, también enfrenta divisiones en la Amazonía y sectores sociales que han decidido no sumarse. Además se vivirá en medio de estado de excepción y toque de queda declarados por Daniel Noboa.

RELACIONADAS

¿Por qué se convoca al paro?

El detonante es el Decreto Ejecutivo 126, con el que el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel. El precio pasó de $ 1,80 a $ 2,80 por galón, lo que generó rechazo de comunidades indígenas, campesinas y transportistas.

La Conaie ha señalado que la protesta no es solo económica, sino también una respuesta al “autoritarismo” del Gobierno y a la crisis que atraviesa el país.

Quiénes se suman y quiénes no

Sí se suman:

  • En Imbabura, la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi y la Federación de Pueblos Kichwa confirmaron protestas desde las 22:00 de este 21 de septiembre.

  • En Cotopaxi, el MICC prevé movilizarse desde la madrugada del lunes.

  • La Ecuarunari anunció movilizaciones, aunque sin fecha para llegar a Quito.

  • La UNE, el FUT y el Frente Popular se unirán a partir del 23 de septiembre.

  • La Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino prevé acciones en 659 dispensarios y no descarta cierres viales.
RELACIONADAS

No se suman:

  • Comunidades de Morona Santiago y Sucumbíos rechazaron participar, alegando riesgos de violencia.

  • En Pastaza, organizaciones como la comuna San Jacinto de Pindo y el Frente Ciudad Intercultural (Cipna) también marcaron distancia.

  • Transportistas de carga en Los Ríos aún no se pliegan, pero proponen subir tarifas en 20 %.

Educación y universidades

El Ministerio de Educación informó que las clases en escuelas y colegios se mantendrán presenciales el lunes 22 de septiembre.

En contraste, universidades como la ESPOCH, la Ucacue y la UNAE anunciaron clases virtuales para precautelar la seguridad de sus estudiantes.

RELACIONADAS

Latacunga: epicentro de tensión

Latacunga será el foco de atención este lunes 22 de septiembre. Allí coincidirán:

  • El presidente Daniel Noboa, quien trasladó temporalmente la sede de Gobierno a Cotopaxi y presidirá actos oficiales.

  • El MICC, que iniciará sus movilizaciones con la exigencia de derogar el decreto y de que Noboa salga de la ciudad.

La capital de Cotopaxi ya registra fuerte despliegue militar y policial, con concertinas y vallas en puntos estratégicos.

Estado de las vías y seguridad

Ciudadanos se abastecen en mercados antes del paro nacional.

Latacunga: temor y abastecimiento en mercado El Salto previo a paro nacional indígena

Leer más

Hasta la tarde de este domingo 21 de septiembre, el ECU 911 no reportaba cierres viales. Sin embargo, rige un toque de queda en Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo, desde las 22:00 hasta las 05:00.

El Gobierno advirtió que actuará con firmeza ante bloqueos ilegales y que la Fiscalía tipificará como terrorismo los actos de violencia organizada.

La Policía Nacional, por su parte, informó que 1.000 servidores fueron desplegados en Cotopaxi para reforzar la seguridad en los principales ejes viales de la provincia. Según la institución, se realizan patrullajes y controles permanentes con el fin de garantizar la libre movilidad, precautelar el orden público y mantener la tranquilidad de la comunidad en el marco del paro nacional convocado por la Conaie.

Lo que está en juego

El paro nacional enfrenta al Gobierno y al movimiento indígena en un pulso que podría definir la gobernabilidad de Noboa. El Ejecutivo defiende la medida como parte de un ajuste fiscal de $ 1.100 millones y de los compromisos con el FMI. La Conaie, en cambio, asegura que su lucha es por la vida, la dignidad y la justicia social.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Exgerente de Petroecuador es juzgado por posible lavado de activos

  2. Paro nacional septiembre 2025: minuto a minuto de la protesta en Ecuador

  3. Diego Londoño fue visto en Perú: la historia detrás del TikTok viral de Amy Solano

  4. Pico y Placa en Quito: Lo que debes saber este lunes 22 de septiembre

  5. Corte Constitucional califica la vía para una Asamblea Constituyente en Ecuador

LO MÁS VISTO

  1. Paro nacional en Ecuador hoy: horarios y punto de movilización

  2. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  3. Noboa pierde el CNE y la Corte Constitucional gana

  4. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  5. Rafael Correa y Mario Godoy protagonizan un fuerte cruce: "Das pena y vergüenza"

Te recomendamos