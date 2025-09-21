Paro nacional septiembre 2025: minuto a minuto de la protesta en Ecuador

El paro nacional arranca en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y por "la dignidad y la justicia"

Fotografías de Personas participan en una manifestación en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel 16 de septiembre , en Quito (Ecuador).

Varios movimientos indígenas anunciaron el inicio de un paro nacional indefinido a partir de las 21:00 de este domingo 21 de septiembre de 2025, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, mientras que otros se sumarán desde el lunes. Aunque el llamado cuenta con respaldo en varias provincias de la Sierra, también enfrenta divisiones en la Amazonía y sectores sociales que han decidido no sumarse. Además se vivirá en medio de estado de excepción y toque de queda declarados por Daniel Noboa.

¿Por qué se convoca al paro?

El detonante es el Decreto Ejecutivo 126, con el que el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel. El precio pasó de $ 1,80 a $ 2,80 por galón, lo que generó rechazo de comunidades indígenas, campesinas y transportistas.

La Conaie ha señalado que la protesta no es solo económica, sino también una respuesta al “autoritarismo” del Gobierno y a la crisis que atraviesa el país.

Quiénes se suman y quiénes no

Sí se suman:

En Imbabura, la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi y la Federación de Pueblos Kichwa confirmaron protestas desde las 22:00 de este 21 de septiembre.

En Cotopaxi, el MICC prevé movilizarse desde la madrugada del lunes.

📢 #Latacunga se levanta ✊🏽

Este 22 de septiembre, 10h00 en La Estación, nos unimos en defensa de:



✅ Derogatoria del Decreto 126

✅ Reducción del IVA al 12%

✅ Presupuesto digno para salud, educación y seguridad

✅ Revocatoria de licencias mineras.#AbajoElPaquetazo pic.twitter.com/D8iqwZ4l3L — Mov.IndígenaCotopaxi (@Micc_Ec) September 21, 2025

La Ecuarunari anunció movilizaciones, aunque sin fecha para llegar a Quito.

La UNE, el FUT y el Frente Popular se unirán a partir del 23 de septiembre.

La Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino prevé acciones en 659 dispensarios y no descarta cierres viales.

No se suman:

Comunidades de Morona Santiago y Sucumbíos rechazaron participar, alegando riesgos de violencia.

En Pastaza, organizaciones como la comuna San Jacinto de Pindo y el Frente Ciudad Intercultural (Cipna) también marcaron distancia.

Transportistas de carga en Los Ríos aún no se pliegan, pero proponen subir tarifas en 20 %.

Educación y universidades

El Ministerio de Educación informó que las clases en escuelas y colegios se mantendrán presenciales el lunes 22 de septiembre.

En contraste, universidades como la ESPOCH, la Ucacue y la UNAE anunciaron clases virtuales para precautelar la seguridad de sus estudiantes.

Latacunga: epicentro de tensión

Latacunga será el foco de atención este lunes 22 de septiembre. Allí coincidirán:

El presidente Daniel Noboa, quien trasladó temporalmente la sede de Gobierno a Cotopaxi y presidirá actos oficiales.

El MICC, que iniciará sus movilizaciones con la exigencia de derogar el decreto y de que Noboa salga de la ciudad.

La capital de Cotopaxi ya registra fuerte despliegue militar y policial, con concertinas y vallas en puntos estratégicos.

Estado de las vías y seguridad

Latacunga: temor y abastecimiento en mercado El Salto previo a paro nacional indígena Leer más

Hasta la tarde de este domingo 21 de septiembre, el ECU 911 no reportaba cierres viales. Sin embargo, rige un toque de queda en Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo, desde las 22:00 hasta las 05:00.

El Gobierno advirtió que actuará con firmeza ante bloqueos ilegales y que la Fiscalía tipificará como terrorismo los actos de violencia organizada.

La Policía Nacional, por su parte, informó que 1.000 servidores fueron desplegados en Cotopaxi para reforzar la seguridad en los principales ejes viales de la provincia. Según la institución, se realizan patrullajes y controles permanentes con el fin de garantizar la libre movilidad, precautelar el orden público y mantener la tranquilidad de la comunidad en el marco del paro nacional convocado por la Conaie.

#IMPORTANTE||



1000 POLICÍAS REFUERZAN LA SEGURIDAD EN LOS EJES VIALES DE COTOPAXI



Con el despliegue de 1000 servidores policiales, reforzamos la seguridad ciudadana y garantizamos la libre movilidad en #Cotopaxi.

De manera permanente, nuestras unidades realizan patrullajes y… pic.twitter.com/HfdCWFQhZE — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 22, 2025

Lo que está en juego

El paro nacional enfrenta al Gobierno y al movimiento indígena en un pulso que podría definir la gobernabilidad de Noboa. El Ejecutivo defiende la medida como parte de un ajuste fiscal de $ 1.100 millones y de los compromisos con el FMI. La Conaie, en cambio, asegura que su lucha es por la vida, la dignidad y la justicia social.

