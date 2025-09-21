Paro Nacional Ecuador: Conaie denuncia arremetida de la Policía en territorio waorani

La organización indígena sostiene que hubo disparos y detuvieron a dos personas de la comunidad, en Orellana

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció este 21 de septiembre de 2025 una "incursión violenta" de la fuerza pública en territorio waorani del bloque 31, ubicado en la provincia de Orellana.

A través de su cuenta de X, la Conaie alertó que, en el marco del paro nacional en Ecuador, hubo una incursión de la fuerza pública en el territorio. "Militares dispararon contra la población y detuvieron a un compañero kichwa y un waorani", acotó la organización.

En un video publicado por la Conaie, se escuchan gritos y disparos y observan uniformados de la Policía Nacional en una vía de tercer orden, rodeados por habitantes de la zona. Diario EXPRESO se comunicó con el Ministerio del Interior para consultar sobre el hecho, pero hasta cierre de esta nota no hay una respuesta.

La Conaie convocó a paro nacional en contra de Daniel Noboa

El 18 de septiembre de 2025, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, anunció un paro nacional inmediato e indefinido en Ecuador como mensaje de rechazo a las medidas económicas tomadas por el Gobierno de Daniel Noboa, entre ellas, la eliminación del subsidio al diésel.

Sin embargo, la Conaie también ha integrado a sus demandas el respeto de la institucionalidad del país a raíz de los intentos de Daniel Noboa de convocar a una Asamblea Constituyente sin la venia de la Corte Constitucional, como establece la norma.

