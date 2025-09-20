Abuso de poder y alza del diésel: las razones de la Conaie para ir al paro nacional

La organización indígena cuestionó la convocatoria a una Constituyente y llamó a resistir el fin del subsidio al diésel

La CONAIE convocó a un paro nacional indefinido contra el Gobierno de Daniel Noboa

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se pronunció este 20 de septiembre frente a lo que calificó como una grave crisis multidimensional generada por el gobierno de Daniel Noboa. En un comunicado, la organización señaló que el paro nacional será la respuesta a lo que considera un abuso de poder.

“Reconocemos la importancia de la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el Decreto Ejecutivo 148, con el cual el Ejecutivo intentaba convocar de manera inconstitucional a una Asamblea Constituyente”, indicó la Conaie.

Críticas al decreto y al impacto económico

La organización advirtió que dicho decreto representa una “pretensión del Gobierno de concentrar todos los poderes y abrir camino a un modelo autoritario”. Además, lo calificó como un distractor frente al golpe económico que vive la población por la eliminación del subsidio al diésel y el inminente aumento de los pasajes.

En este escenario, la Conaie recalcó la necesidad de que la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral mantengan su independencia y garanticen el respeto al orden democrático. El movimiento indígena alertó sobre el riesgo de una deriva antidemocrática que ponga en peligro el futuro del país.

Acusaciones contra Daniel Noboa

“El ataque de Noboa a la Corte busca debilitar el último contrapeso que protege la democracia y los derechos de los pueblos”, señala el documento. La organización rechazó además “toda forma de intimidación contra las instituciones, las organizaciones sociales y los luchadores sociales”.

La dirigencia afirmó que su llamado al paro nacional indefinido responde a la necesidad de resistir “contra el autoritarismo, los abusos de poder y el pisoteo de la dignidad del pueblo ecuatoriano”.

Llamado a la unidad social

La Conaie hizo un llamado a toda su estructura organizativa, así como a sindicatos, campesinos, estudiantes y ciudadanía en general, a sumarse a la protesta. “Hoy la unidad es indispensable. Convocamos a sostener una resistencia firme y organizada”, expresó el consejo de gobierno del movimiento.

Según la organización, esta movilización será en defensa de la vida, la justicia y la dignidad. “Esta lucha es del pueblo entero que enfrenta el alza del costo de vida, la inseguridad y el autoritarismo”, concluyó el pronunciamiento.

