Luis Gallegos: “Estamos asistiendo a una crisis democrática en Estados Unidos”

El embajador y presidente del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (Unitar), Luis Gallegos conversó con EXPRESO en torno a las elecciones del nuevo mandatario de EE. UU. y sus repercusiones para los intereses del Ecuador.

El contexto El 5 de noviembre de 2024, Estados Unidos elegirá, por sexagésima vez, a su nuevo primer mandatario. Las elecciones están reñidas, según las encuestas, el expresidente Donald Trump va 0,3 puntos por delante de la vicepresidenta Kamala Harris, es decir, Trump tendría el 48,4 % de los votos, mientras Harris, el 48,1%.

- ¿Cuál de los dos candidatos que irán a las urnas en EE. UU. pensaría usted que podría dar una mayor estabilidad democrática en la región?

- (…) Cada uno, dentro de su campaña, ha hecho alusiones importantes (sobre) cuál es (son) su visión política-ideológica que va a tener repercusiones no solamente en el Ecuador, en América Latina, sino en el mundo (…). Esta elección en los EE. UU. tiene capacidad de alterar muchos de los patrones de comportamiento internacionales, si EE. UU. cambia su visión de lo que son las relaciones internacionales (…).

- En cuanto a la estabilidad democrática, ¿cuál se acercaría a la estabilidad?

- Yo me preocupo más de lo que va a ser el problema en los Estados Unidos durante la elección (…), de qué es lo que va a ocurrir después del 5 de noviembre (…). Estamos preocupados por la consolidación de la democracia de Estados Unidos; la pregunta de qué efecto podría tener en la consolidación de las democracias en los otros países se verá luego de que haya un presidente electo y que uno de los dos candidatos acepte al otro como triunfador. El politólogo Ian Bremmer, presidente del Grupo Eurasia, dice que Estados Unidos está en guerra consigo mismo y que ninguno de los dos aceptará la victoria del otro; por lo tanto, estamos asistiendo a una crisis democrática en los EE. UU., sin precedentes (…).

- ¿Cómo afectaría eso al mundo o a la región?

- Primero EE. UU. entraría en una crisis interna que podría afectar el normal desenvolvimiento de sus relaciones internacionales, comerciales, migratorias y de otro tipo, por lo tanto, sería muy grave para el resto del mundo (...).

- ¿Por qué muy grave?

- Porque el flujo comercial con los EE. UU. es uno de los más importantes del mundo y si hay una crisis interna política podría afectar ese flujo comercial, las cadenas productivas de acceso, tanto de importaciones como de exportaciones (…).

- ¿Podríamos esperar por parte de algunos de los candidatos una política intervencionista en Venezuela u otros países?

- (…) El principio por el cual Trump se basa es en América primero. Lo que ha ofrecido es solucionar la guerra en Ucrania, en el primer día que esté allí; apoyar a Israel para que termine la guerra en Palestina, y el no intervenir en ninguna cosa (…). No es una doctrina solamente del señor Trump, esto viene desde hace muchas décadas (…). Los americanos han gastado en gente grandes sumas de dinero y están endeudados por las intervenciones o guerras que han tenido (…). La candidata Harris, por el otro lado, ha expresado que va a mantener el apoyo a Ucrania para la guerra contra Rusia, que va a apoyar a Israel, pero no habla de terminar los conflictos (…).

- ¿Cómo van a ser afectadas las relaciones comerciales entre EE. UU. y Ecuador?

- En estos momentos, yo acabo de estar en Washington, hace unos días, (y) no hay ningún apetito, diría yo, ningún deseo de firmar tratados de comercio con otros países. El Ecuador está empeñado en tener un tratado de libre comercio con EE. UU. y esto no va a ocurrir (…).

- Ante esto, ¿cómo podrían cambiar las relaciones diplomáticas entre Ecuador y EE. UU. bajo la administración de uno de los dos presidenciales?

- Ecuador tiene el problema central de las relaciones diplomáticas con EE. UU., el narcotráfico (…), debido al consumo de narcóticos de EE. UU. y Europa (…). Las calles del Ecuador están bañadas de sangre por el mercado de la cocaína (…). EE. UU. tiene que mejorar su política de salud pública y (…) disminuir la demanda (…). Ecuador debe exigir mucho más de los mercados consumidores, en recursos, capacidad, inteligencia, apoyo para la lucha contra el narcotráfico.

- Teniendo en cuenta las elecciones presidenciales de 2025, en Ecuador, ¿a qué línea o ideología política apoyaría Harris y Trump?

- Ellos son muy claros en que EE. UU. trabaja con cualquiera que gane las elecciones, mientras sus intereses estén cubiertos (…). En relaciones internacionales se basan en intereses, no en amistades ni eufemismos (...) ni en ideologías (…).

- ¿Como país, quién nos beneficia que triunfe en los comicios: Harris o Trump?

- Yo no creo que haya, en este punto, una ventaja ideológica-política; más bien, el problema se centra en qué es lo que va a ocurrir en EE. UU. (…). Si las circunstancias fueran normales, le diría que yo preferiría a uno de los candidatos que mire con apertura internacional y que miren el mundo dentro de un aspecto global, de apoyo, de cooperación (…), pero yo no veo ese escenario en EE. UU.

- ¿Con ninguno?

- Con ninguno (...); cualquiera que gane va a tener un momento muy crítico (…). Quien asuma la Presidencia va a tener enormes restricciones (…).

