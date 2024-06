Anhalzer y Andrade: “Vivimos con esa impunidad, haciendo un desagravio al río”

El documental ‘La vida de un río’ exhibe cómo los ecuatorianos contaminan sus afluentes de donde se capta el agua para el uso cotidiano; sin embargo, el agua que llega a la Costa no es limpia. Pero en la Sierra, los cultivos se riegan también con este recurso no apto para usarlo.

EXPRESO conversó con los directores del documental ‘La vida de un río’: Jorge Anhalzer y Naia Andrade sobre la experiencia al filmar la obra audiovisual estrenada en abril, en la cual se evidencia la situación en la que se encuentran los afluentes hídricos en Ecuador.

Jorge Anhalzer es montañero, aventurero, cronista gráfico de Los Andes y documentalista. Naia Andrade es vicepresidenta de la organización Amazon Research and Conservation Collaborative; bióloga y fotógrafa.

- ¿Cómo surgió la idea de este documental?

. Jorge: Tiene años esa idea rondando por allí, porque yo me dedico, de alguna manera, a ser una especie de cronista y ando recorriendo las montañas, los montes y la geografía nuestra. Lo que puedo lo comparto en fotografía y lo que no deja la fotografía lo comparto en video. En esos andares también había un río y ahí había una historia que contar.

- ¿Hace cuántos años usted había visto esta dinámica del río?

- J: Desde que yo soy chiquito; yo vivo a la vera de un río y lo he visto cambiar. De guagua me bañaba en él, pero de viejo me da miedo porque huele feo. Entonces uno es consciente de las cosas que van pasando y quiere contarlas, porque si no uno es cómplice de las cosas malas que ve y no las cuenta.

- Vimos que, desde el primer cultivo de papas, en el páramo, empieza la contaminación del río por parte del ser humano. ¿Es posible que desde ese primer contacto con la humanidad el agua no sea contaminada? ¿Cómo lo ven ustedes?

- J: Claro que es factible. Una es que no se debería sembrar papas antes de la cota que alimenta las ciudades. Dos, si se siembra papas, hay productos orgánicos para fumigarlas. Tres, se puede sembrar papas y no fumigarlas, y perder un poco de la cosecha, pero ganar en la salud del agua del río.

- ¿Pudo conversarlo con ellos, sobre la variable de que no usen este tipo de fumigación?

- J: Sí, pero lamentablemente lo que gana es la ganancia.

Pero todo eso nos va a regresar tarde o temprano, porque con esas aguas se riegan los cultivos o llega a los mariscos o a las fuentes de agua potable. Jorge Anhalzer Fotógrafo y documentalista

- ¿Cuántas hectáreas de papas hay en ese sector?

- J: Mmm… demasiadas; cada vez (hay) más, porque conforme vivimos el cambio climático y el calentamiento, se puede sembrar papas cada vez más arriba y las tomas de agua para las ciudades están donde están. Hace 15 años no había papas allí; ahora hay y en 10 años más van a estar mucho más arriba.

- Y no hay un control por parte del Estado…

- J: No hay un control y tampoco hay un pago por servicios ambientales; si a esos campesinos les pagaran (…) por conservar el páramo, entonces no se verían conminados a sembrar papas, porque recibirían una ganancia de la conservación. Pero nuestros legisladores están ocupados en otras vainas y no en brindar soluciones concretas a los problemas cotidianos.

- ¿Cómo es el enfrentarse a nuestra realidad que todo lo que podamos ingerir está contaminado?

- Naia: Muchos no sabíamos; yo no sabía (…) de los problemas que tenía el río y luego vemos estos problemas en nuestra alimentación, que está contaminada con plomo y con muchas cosas que no sabemos de dónde viene. Después (de que) regresamos a ver a la historia del río y empezamos a ver no solo el río, sino cómo contaminamos todo lo que nos rodea, entendemos que eso se nos devuelve en la comida. Es difícil también para las generaciones más jóvenes ver que tenemos tan mal nuestra tierra, tan mal nuestros ríos y acostumbrarnos a eso. Para mí, al menos, ese documental fue un salto para tratar a que no nos acostumbremos a eso y (que) esa realidad cambie porque depende de lo que hacemos en el día a día -de la basura que botamos, de cómo nos comportamos- lo contaminado que está el río y (…) nuestra salud también.

- En torno a esto, ¿qué soluciones son factibles, por parte de todos los gobiernos locales, más allá del central, que puedan accionar para mermar los daños?

- J: Esto es a todo nivel. Nosotros hemos tomado un río que es un símbolo de la gran mayoría de ríos en el Ecuador. No importa a qué provincia tú vayas, no importa si es Sierra, Costa u Oriente, inclusive Galápagos que bota sus aguas servidas al mar y ahí mismo tiene sus aguas contaminadas (…). Entonces, hay una responsabilidad del Gobierno central con el Ministerio de Ambiente; hay una responsabilidad municipal y de los GAD, y hay una responsabilidad personal, porque todos nosotros no solo podemos exigir, con nuestros votos, a alguien que brinde soluciones en vez de dejar que las cosas sigan inoperantes, sino que a nivel de nuestra casa podemos hacer varias cosas.

- N: En Cuenca las cosas eran igual que acá, hace 50 años; la gente y las autoridades pudieron hacer caso y hacer lo que se tenía que hacer. Mucho podemos hacer con nuestra presión, pero también con lo que hacemos en el día a día, con cosas tan pequeñas como el uso del agua, (ya que) mientras más agua usamos (…) más la contaminamos porque esa agua no se separa, si no que se mezcla con todas las aguas servidas (…). También (analizar) qué es lo que ponemos en nuestros lavabos y duchas, qué productos usamos, porque muchos son químicos demasiados tóxicos y eso contribuye a que sea más difícil curar las aguas del río.

Hay soluciones en la que todos podemos poner nuestro granito de arena, desde lo individual, empresarial y hasta lo público. Hay que actuar. Naia Andrade Bióloga y fotógrafa

- ¿Qué hay de cada una de las personas, no le damos importancia al río?

- J: Total. El río es parte de nuestra casa. Todo el ambiente es parte de nuestra casa y no le damos importancia porque creemos que vamos a salir impunes de eso; botamos basura al río, el río se la lleva; el río muchas veces está oculto en una quebrada. Aprendemos eso, no hay una ley fuerte que regule; entonces vivimos con esa impunidad, haciendo un desagravio al río (...).

- ¿Cree que una ciudad puede vivir sin un río, debido a que este y los brazos de mar son tapados para urbanizarlos?

- J: No. Creo que todo tiene consecuencia económica. Hay unos lindísimos estudios económicos del porqué era importante limpiar el Sena, en París (en Francia); el Támesis, en Londres (Inglaterra); o el Hudson en Nueva York (EE. UU.), porque era más barato limpiarlos que pagar las consecuencias de no limpiarlo y eso es lo que no tenemos conciencia todavía aquí. Modificar la geografía, tiene consecuencia, mira lo que está pasando con (la Central Hidroeléctrica) Coca Codo Sinclair.

- N: En ciudades tan geográficamente diversas como Quito es imposible evitar el flujo de agua natural y se han tapado tantas quebradas y luego eso tiene consecuencias, como lo que pasó con el aluvión de la Gasca, porque el agua necesita recuperar su curso. Entonces, al taparse esas quebradas para construir urbanizaciones, tarde o temprano el agua recupera su flujo.

- J: Ahí tiene que haber un balance entre lo que es factible y conveniente, de lo que se puede o no se puede, pero tiene que haber o lo tenemos que encontrar porque caso contrario es mucho más caro, porque también hay un costo humano cuando hay aluviones en la Gasca. Hasta me imagino que eso pudiera ser peor. Entonces, ¿qué nos conviene más como sociedad: tener una quebrada o seguir desistiendo esos embates?, pero eso es algo que debería estar en la discusión pública y política.

Todo lo que le estamos haciendo al río nos lo devuelve; no importa cuán rico, sofisticados o cultos seamos, todos comen: vegetarianos y carnívoros. Jorge Anhalzer Fotógrafo y documentalista

- N: Pero también es interesante que aquí en Quito podemos escoger, porque tenemos agua tan buena que viene de la montaña, pero como se ve en el documental, cada vez más difícil que la gente que vive en el río Esmeraldas encuentre fuentes de agua limpia. El agua que les llega, a quienes viven río abajo, es terrible y en gran parte es culpa de Quito y de otros lugares. Entonces, hay suertudos como nosotros que podemos escoger fuentes de agua limpia, pero no es así para todas las poblaciones.

- ¿Qué pueden augurar?

- N: No es muy desesperanzador, ya que hay soluciones muy tangibles. Este se puede solucionar, aunque requiere mucho esfuerzo y dinero.

- ¿Sienten un peso sobre sus hombros o un descanso?

- J: Es una responsabilidad cumplida.