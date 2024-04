Ediles y ciudadanía cuestionan las acciones ante los aluviones

Han transcurrido 15 días desde que un segundo aluvión azotó La Gasca y La Comuna, dejando a su paso una estela de destrucción y un profundo sentimiento de desamparo en la comunidad.

El Concejo Metropolitano se convirtió ayer en el escenario donde se analizaron las acciones tomadas frente al alud. Los ediles cuestionaron la falta de medidas preventivas y la respuesta ante la emergencia climática.

La concejal Analía Ledesma reconoció el problema del crecimiento urbano desordenado y su impacto en las laderas, un tema que, según ella, no tiene visos de solucionarse a corto plazo. Sin embargo, resaltó la importancia de la prevención y la mitigación de riesgos. Cuestionó que los planes al respecto se queden en meras consultorías y exigió respuestas concretas e inmediatas para los vecinos afectados.

Por su parte, Gabriela Sigcha, presidenta de la Comuna, denunció que las alarmas instaladas en la zona no estaban conectadas al Sistema Integrado del ECU-911, lo que impidió una respuesta oportuna ante el aluvión del 2 de abril. Esta falla expondría la falta de coordinación entre las entidades responsables de la seguridad ciudadana y la protección de la población en la capital.

Sigcha considera que la problemática no es responsabilidad exclusiva de las últimas administraciones, sino de la negligencia de varios gobiernos. Sin embargo, enfatizó la urgencia de que las autoridades actuales dialoguen sin sesgos políticos para abordar la desorganización y la falta de atención a este sector.

El desbordamiento de la quebrada El Tejado nuevamente causó desastres en el sector de La Comuna y La Gasca. Gustavo Guamán

¿Determinar responsabilidades?

Por su parte, el concejal Andrés Campaña informó que se está llevando a cabo un exhaustivo proceso de fiscalización para evaluar las acciones realizadas durante el aluvión del 2 de abril.

Campaña señaló que la evaluación del proceso fiscalizatorio es crucial para identificar las responsabilidades de las distintas autoridades involucradas en la gestión del evento. Una vez recopilada toda la información requerida, que hasta ahora no ha sido entregada en su totalidad, el Concejo emitirá un pronunciamiento oficial.

En caso de que se encuentren responsabilidades por acción u omisión por parte de las autoridades, el edil indicó que serán los órganos competentes, como la Contraloría General del Estado y la Fiscalía, quienes determinen el tipo de sanciones a aplicar.

Ante esta situación, el experto en riesgos, Cristian Rivera, critica enérgicamente la inacción y habla de una supuesta negligencia de las autoridades ante los desastres que han azotado al país. Sostiene que la Constitución de la República garantiza el derecho a la salud, el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, pero este principio fundamental se ve flagrantemente violado por la falta de medidas preventivas y de respuesta efectiva por parte del Estado y sus representantes.

Rivera puso de relieve el caso del anterior aluvión en La Gasca y La Comuna, donde 29 personas perdieron la vida en 2022 y una más en 2024. Cuestionó la falta de acciones legales en este caso y en otros similares, señalando la falta de investigaciones legales correspondientes, a pesar de las pérdidas humanas irreparables.

El experto manifiesta que la recurrente narrativa de culpar a la naturaleza por los desastres que azotan el país no puede seguir siendo una excusa para evadir responsabilidades. Las víctimas de los desastres no solo han perdido seres queridos, sino que también enfrentan situaciones devastadoras, como por ejemplo en el terremoto de Manabí de hace ocho años. “La judicialización de estos casos no solo busca castigar a los responsables, sino también prevenir futuras tragedias”, menciona Rivera.

Ledesma instó a los vecinos a regresar a la institución municipal, donde el Ejecutivo y el alcalde se comprometieron a brindar atención a las familias afectadas.

Por su parte, la representante de La Comuna propuso la firma de un convenio interinstitucional entre el sector que dirige, la Universidad Central del Ecuador y el Municipio. Este acuerdo permitiría un seguimiento profundo y evitaría “dar vueltas” sin soluciones concretas para prevenir que se repitan más aluviones, dice.

Para el concejal Fidel Chamba es importante que Quito tenga dos políticas una de prevención y otra de relocalización de familias.

