Una Asamblea transparente y diligente, anhelo ciudadano

Un mes y medio después de haber sido posesionada la Asamblea Nacional, la ciudadanía cuestiona el proceder de los 137 legisladores en este poco tiempo de labores. Para algunos, no hay diferencia con sus antecesores. Sin embargo, varios esperan modificaciones en sus actuaciones.

“Son una cueva de delincuentes, de gente que va muy preocupada de su beneficio personal y de la gente que los respalda”, opina el ciudadano Santiago Cevallos, por lo que no se siente representado por ellos. Mayor fue su decepción cuando Henry Kronfle, presidente del órgano legislativo, pidió vacaciones. “¿Cuántos días estuvo trabajando y se fue de vacaciones? ¿Por qué se fue de vacaciones? ¿Para lavarse las manos y decir: yo no estuve allí?”.

La Asamblea Nacional solicitó $ 67,6 millones al Ministerio de Economía y Finanzas para su funcionamiento durante el período fiscal 2024. El presupuesto fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa.



Carlos Gordillo dice que todavía no ve lo que se requiere. “Soy de la idea de que le hagan un juicio político a la fiscal Diana Salazar por todos los casos que están rezagados, me parece que es muy selectiva para los casos”. Además cree que “la Asamblea debe ponerse pilas”, porque “no presionan a la fiscal ni a los jueces para que hagan su trabajo, porque no administran bien las leyes”.

En cambio, para Ricardo Torres, la Asamblea debe ponerse de acuerdo y crear consensos, porque de lo contrario no van a llegar a ningún lado. Solo los ve discutiendo. Carlos Arias, por su parte, cree que la Asamblea debería modificar las leyes que ya existen para que sean más fuertes y que a su vez eduquen al pueblo sobre las normativas que elaboran.

El debate del Legislativo debería estar en cómo construir estructuras y leyes que impidan que la justicia, que ahora está en disputa, sea sujeto de intereses económicos. Pedro Donoso, analista político y director general de Icare Inteligencia Comunicacional

Para Dello Vélez, “la Asamblea no sirve, quizás después, pero no hasta ahorita”. Para este ciudadano, los legisladores deberían trabajar para el país, no para ellos, y este ha sido el problema de toda la vida, aunque “esperemos que ellos cambien por el bien de ellos y del país”.

Sin embargo, para Pedro Donoso, analista político y director general de Icare Inteligencia Comunicacional, el desgaste político en la Asamblea es natural, por lo que, a su criterio, esta no debería enfocarse en trabajar por tener una buena percepción, sino en gestionar los proyectos de ley que están retrasados desde años anteriores. Hay propuestas que deberían ser atendidas y evacuadas, no generar más normas, solo que sean las de carácter económico urgente, dice.

El debate del Legislativo debería enfocarse en construir estructuras y leyes. Flickr Asamblea Nacional

Con la instalación del actual cuerpo legislativo, desde el 27 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2023 han ingresado 13 nuevos proyectos de ley, de los cuales solo uno (la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo) ha sido publicado, aunque todavía no consta en el apartado de leyes aprobadas de la página web de la Asamblea. Del resto, cuatro están en revisión en el Consejo de Administración Legislativa, otros cuatro en la Unidad Técnica Legislativa y los últimos cuatro siguen en la fase de registro del proyecto.

Pero esos se suman a los más de 1.200 proyectos de ley que se encuentran todavía en trámite, hibernando en la Asamblea Nacional desde 2009.

Si yo fuera dueño de un negocio, ¿cree que le daría permiso de vacaciones a una persona que tiene 15 días trabajando? Está claro el motivo por el cual se fue de vacaciones. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo

Los legisladores deberían transparentar y decir en qué consisten los acuerdos políticos para generar confianza con el pueblo, destaca Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, porque “se vive en especulación ante las pocas certezas que hay del trabajo de cada una de las bancadas”, porque “la sombra de la duda” genera desconfianza y poca credibilidad. La ciudadanía espera que haya pacto de gobernabilidad, de buen gobierno y diálogo por el país, no que se creen ‘novelas’ en torno a las actuaciones de los legisladores.

Además, aunque la ética y la honestidad son conceptos muy subjetivos y personalísimos de cada individuo, se vuelven particularmente relevantes en un puesto público, más si es un cargo de elección popular, manifiesta Alarcón, por lo que a pesar de que la ley no establezca cuándo un legislador puede tomar vacaciones, estas pueden esperar, porque la población demanda compromiso y trabajo. Lo correcto sería anteponer los intereses del país, no los descansos particulares, más aún cuando solo van a trabajar 18 meses.

Los procesos de fiscalización demandan diálogos, no hay que satanizar estos términos. Lo que sí se tiene que condenar es la opacidad y la falta de rendición de cuentas. Santiago Cevallos, ciudadano

Pero si se deben ausentar, por algo están los suplentes, por lo que siempre debería haber 137 asambleístas.

Por esto, Donoso sostiene que los legisladores deben demostrar que esta es una nueva Asamblea, una útil, que eduque y explique las normativas que elaboran para beneficio de la ciudadanía; en lugar de realizar resoluciones que no tienen ningún sentido, como establecer el “Día Nacional del Bizcocho, Manjar y Queso de Hoja”, o la “resolución que respalda el trabajo de la fiscal general del Estado”. Enfatiza que “la discusión política debe estar en concordancia con lo que vive el país”.

