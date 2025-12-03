La UE impulsa capacitación en Ecuador contra lavado de activos: se anuncian cambios

El proceso formativo está a cargo de dos especialistas de unidades antilavado de España

La capacitación tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas y analíticas de los delitos financieros complejos.

El Programa de Seguridad, Esperanza y Resiliencia para la Paz (Serpaz), cofinanciado por la Unión Europea (UE), inauguró el ciclo formativo “Lavado de Activos: Estrategias de Investigación, Tipologías y Cooperación Internacional”, dirigido a 46 funcionarios de la Policía Nacional, la Fiscalía y el Ministerio del Interior.

La capacitación, que se desarrollará durante cinco días, tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas y analíticas de las instituciones encargadas de investigar delitos financieros complejos, en un contexto marcado por dinámicas criminales de carácter transnacional.

En el evento inaugural participaron el viceministro de Seguridad Pública en funciones, Luis Pérez; el consejero de Interior de la Embajada de España en Ecuador, Miguel Ángel Ramos; el agregado de Seguridad Interior de la Embajada de Francia, Bertrand Mathieu; la directora de Serpaz, Cristina Lera; así como delegaciones de agencias implementadoras e instituciones públicas de control.

La metodología combina ponencias magistrales, estudios de caso, ejercicios prácticos y espacios de articulación interinstitucional. Cortesía

Pérez subrayó la importancia de la cooperación internacional en el fortalecimiento institucional y remarcó que “la lucha contra el lavado de activos demanda instituciones sólidas, técnicas y articuladas”.

Por su parte, el jefe de Cooperación de la UE, José María Medina, destacó en un videomensaje que esta capacitación refuerza el trabajo conjunto con Ecuador para enfrentar el delito financiero y consolidar la institucionalidad del país. “La seguridad se construye con cooperación y confianza mutua. Con Serpaz, la Unión Europea acompaña a Ecuador en el fortalecimiento de sus capacidades para combatir el lavado de activos”, señaló.

El proceso formativo está a cargo de dos especialistas de unidades antilavado de España, con trayectoria en investigaciones financieras paralelas, crimen organizado y cooperación operativa en Iberoamérica.

¿Qué contenido abarca el programa?

Los contenidos abarcan el marco jurídico internacional del lavado de activos, tipologías utilizadas en Europa e Iberoamérica, técnicas especiales de investigación, análisis de casos reales de criminalidad económica, factores de riesgo regionales y herramientas de cooperación entre agencias especializadas.

La metodología combina ponencias magistrales, estudios de caso, ejercicios prácticos y espacios de articulación interinstitucional, con el fin de robustecer los sistemas Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). En un comunicado, la Unión Europea señaló que este ciclo formativo representa “un paso firme hacia una respuesta estatal preparada y articulada frente al lavado de activos”.

El impulso a este tipo de iniciativas se desarrolla en un país que, desde enero de 2024, se encuentra bajo un “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa como parte de la estrategia para enfrentar al crimen organizado, en particular al relacionado con el narcotráfico y la minería ilegal.

