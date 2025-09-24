Aquiles Álvarez revela que cinco bandas operan en la Isla Trinitaria

El alcalde reconoció que la isla está controlada por bandas, mientras avanza el programa Serpaz para prevenir la violencia

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante su enlace radial de este miércoles 24 de septiembre, reveló una problemática que afecta al sur de la ciudad: la Isla Trinitaria está tomada por al menos cinco bandas.

En su intervención, Álvarez destacó el trabajo comunitario del dirigente Jimmy Simisterra, quien lleva más de tres décadas impulsando proyectos en la zona. Según explicó, allí se ejecuta el programa SERPAZ (Seguridad, Esperanza y Resiliencia para la Paz) con formación técnica, empleo juvenil, arte, cultura y deporte.

Alcalde de Guayaquil: “La isla está tomada por bandas”

“La Isla Trinitaria está tomada por al menos cinco bandas, esa es la realidad, y tenemos el Trinipuerto y otros puertos cerca”, señaló el alcalde, al remarcar la importancia de trabajar con líderes barriales que viven en los sectores más vulnerables.

El burgomaestre insistió en que “es importantísimo meternos en los barrios más vulnerables” y que los proyectos deben ir acompañados de apoyo internacional y local.

Apoyo de la Unión Europea

Cabe recordar que SERPAZ es impulsado por la Unión Europea en coordinación con el Municipio de Guayaquil. De acuerdo con datos públicos, este programa destina más de $ 3,5 millones para fortalecer la cohesión social, la participación ciudadana y la prevención de la violencia en comunidades como la Isla Trinitaria.

Los esfuerzos están enfocados en el liderazgo juvenil y comunitario, con proyectos que reconstruyen el tejido social y ofrecen alternativas frente a la violencia.

