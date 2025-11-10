Expreso
Archivo / Expreso / Imagen referencial

Unión Europea y Ecuador inician negociación para acuerdo de inversiones sostenibles

  • Agencia EFE

La Unión Europea (UE) y Ecuador iniciaron este lunes las negociaciones sobre un acuerdo de facilitación de inversiones sostenibles, informó la Comisión Europea (CE).

El Ejecutivo comunitario indicó en un comunicado que el pacto tiene como objetivo "promover el desarrollo sostenible en Ecuador facilitando a las empresas de la UE invertir y expandir sus operaciones en el país, en sectores como la energía renovable, la digitalización, la agricultura, el transporte y la logística".

"El acuerdo incrementará la transparencia del marco regulatorio, simplificará los procedimientos de autorización y rebajará los trámites burocráticos, y también mejorará el diálogo con los inversores y las partes interesadas, al tiempo que garantiza que se mantienen los elevados estándares laborales y medioambientales", explicó la CE.

Ecuador, primer país en negociar este acuerdo

Agregó que las negociaciones sobre este acuerdo con Ecuador son parte de "los esfuerzos más amplios de la UE para fortalecer sus vínculos con países latinoamericanos y apoyará y complementará los esfuerzos de la UE en la región bajo 'Global Gateway'", la iniciativa del club comunitario sobre inversión y desarrollo de infraestructuras en países de Iberoamérica, África y Asia.

"Aunque jurídicamente distinto, el acuerdo de facilitación de inversiones sostenibles complementará el Acuerdo Comercial Multipartito UE-Comunidad Andina, creando una asociación aún más sólida", expuso el Ejecutivo comunitario.

También destacó que Ecuador es el primer país latinoamericano que negocia un acuerdo de facilitación de inversiones sostenibles con la Unión Europea.

