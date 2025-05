Corte Constitucional impulsó la reflexión jurídica en 17 ciudades de Ecuador

Por tercer año consecutivo, la Corte Constitucional (CC) ejecutó actividades por la Semana de la Justicia Constitucional. Estos eventos se realizaron en pro de reconocer y recordar la historia de la justicia constitucional. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) se realizó el evento cierre de esta jornada.

Seminarios, paneles, foros, podcasts, webinars, foros jurídicos de cine y recreación de sentencias de las Corte Constitucional del Ecuador o también denominado ‘derecho vivo’ se realizaron entre el lunes 26 hasta el viernes 30 de mayo, indicó Karla Andrade Quevedo, vicepresidenta de la CC. En total, 54 eventos se hicieron en 34 universidades, en 17 ciudades.

Andrade señaló que, de las 54 actividades, 45 fueron presenciales y en 23 de ellas, los jueces de la Corte Constitucional estuvieron presentes. Para la jueza, “fue muy llamativo ver a los jóvenes recreando las sentencias”.

La vicepresidenta de la Corte expresó que estos eventos permiten hacer visible y difundir jurisprudencia a través de sentencias sobre el derecho, entre ellos, a la naturaleza, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, temas procesales, seguridad jurídica, gobernación, laudos arbitrales, temas administrativos. En los últimos seis años, reveló la funcionaria, la CC ha dictado 5.430 sentencias.

En este evento también estuvieron presentes: Jhoel Escudero, presidente de la CC; y los jueces constitucionales Teresa Nuques, Richard Ortiz y José Luis Terán.

Desde 2018, las sentencias de la Corte Constitucional han generado sentimientos encontrados: para unos, ha excedido sus límites en temas sensibles; para otros, ha sido tibia en decisiones clave como el uso del celular en la segunda vuelta.



Críticas de la academia a la Corte Constitucional

Esto ha permitido ver a la Corte no solo como defensor de la supremacía de la Constitución, sino también como herramienta viva de protección de los derechos constitucionales, dijo Andrade. Para Valentín Elizalde Jalil, docente de la UCSG, la CC, a partir de la presidencia de Hernán Salgado, en 2019, “tiene un mérito indiscutible, ya que inició la creación de una cultura jurídica constitucional, de precedentes jurisprudenciales que todos los abogados leen y citan”.

Igualmente, Elizalde declaró que también han dictado sentencias que han ayudado a entender mejor el derecho ecuatoriano y el constitucional; pero también criticó el trabajo de la Corte. Reveló que la CC ha dictado sentencias malas, “con las que no estoy de acuerdo y que, a mi criterio, vulneran sus propios precedentes o la misma Constitución”.

El docente calificó varias sentencias como cobardes, ininteligibles e incompletas. Y, aunque los jueces no son infalibles, a ellos se les exige infalibilidad al ser el organismo de cierre del sistema, sentenció. Es por eso demandó que la CC corrija sus precedentes equivocados e injustos.

Asimismo, Miguel Hernández, docente de Derecho de la UCSG, formuló una interrogante a los representantes de la CC: “¿Las sentencias de la Corte Constitucional tienen que ser correctas o solamente suficientemente motivadas?”. El jurista expresó que “yo me inclino por pensar que las sentencias tienen que ser correctas porque la comunidad jurídica exige corrección”.

Y, ante lo dicho por la CC sobre que “nosotros no tenemos que pronunciarnos sobre lo correcto o incorrecto, sino solo solo sobre la observancia y la inobservancia de una norma”, Hernández formuló otra consulta: “¿Cuándo usted como Corte define que no se ha observado, qué significa eso?”.

Para el jurista, eso expresa que hay un elemento de corrección que ha incumplido la norma, porque no es posible llegar a la conclusión de que se ha inobservado, si no hay al menos ciertos elementos del concepto de corrección jurídica.

Valentín Elizalde Jalil, abogado y docente de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, durante la jornada, criticó algunas actuaciones de la Corte Constitucional del Ecuador. Flor Layedra Torres

Sobre la actual Constitución

Por otro lado, el docente Elizalde llamó a defender la Constitución porque es una forma de preservar la democracia frente a quienes buscan vaciarla para acomodar o alcanzar sus objetivos. “La Constitución no es un obstáculo; no es el reflejo de una visión política de turno”. Es por lo que “creo que debemos hacernos una pregunta sencilla. ¿Por qué es que se cree siempre que la Constitución es el problema? ¿Por qué las normas son el problema?”.

Ecuador ha tenido 20 constituciones, subrayó Elizalde, “todas con afán refundador, todas con la intención de sacarnos del subdesarrollo y eliminar la corrupción y la pobreza. Pero después de 20 intentos, seguimos pobres, seguimos corruptos y seguimos subdesarrollados”. Además, exclamó que es hora de intentar algo diferente y dejar de pensar que el cambio de un texto normativo supremo es la ruta a la salvación de nuestra sociedad.

“Lo verdaderamente vanguardista y valiente es defender la Constitución con uñas y dientes, sabiendo que la Constitución es lo más importante”, ya que la justicia no puede depender del cálculo electoral, que los derechos no pueden estar sometidos al vaivén de la coyuntura política y que la democracia no es solo el gobierno de la mayoría, sino el gobierno de todos, incluido las minorías, dijo Elizalde.

Ante esto, Andrade agregó que la Constitución es la norma suprema de esta de este país, que debe ser respetada y “nosotros estamos ahí, de guardianes de esta Constitución, para defender a esta Constitución y a los derechos que esta promulga”.

