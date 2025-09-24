Paro nacional 2025: minuto a minuto de la protesta en Ecuador hoy, 24 de septiembre

Sigue EN VIVO las marchas, bloqueos y concentraciones que se registran en el tercer día de paro nacional en Ecuador

Este miércoles 24 de septiembre de 2025 se lleva a cabo un nuevo día de paro nacional en Ecuador, convocado por organizaciones sociales, sindicatos y movimientos indígenas, en rechazo a las medidas económicas y las políticas adoptadas por el Gobierno de Daniel Noboa.

Las movilizaciones incluyen convocatorias en distintas ciudades del país, además de bloqueos en carreteras y concentraciones en plazas centrales. Los dirigentes anunciaron que la jornada será pacífica, aunque en algunos puntos en los días previos ya se reportaron enfrentamientos con las fuerzas del orden.

06:26 | Marlon Vargas reafirma la participación de comunidades de la Amazonía

El presidente de la Conaie Marlon Vargas compartió un video a través de la cuenta oficial de X de la organización. En el comunicado Vargas reafirma la participación de las comunidades de la Amazonía en el acato a la resolución en la asamblea extraordinaria que la Conaie llevó a cabo en Riobamba. "Vamos todos juntos pueblo ecuatoriano a defender la dignidad, la soberanía y la libertad del pueblo ecuatoriano".

⭕#ParoNacional | Desde el corazón de la Amazonía, en la provincia de #Pastaza, el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, reafirma la participación activa de las nacionalidades amazónicas en el #ParoNacionalEcuador.



La región amazónica se suma a la resistencia, levantando su… pic.twitter.com/NfdW4G6Kgn — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 24, 2025

01:35 | Daniel Noboa llega a Otavalo en plena tensión por el paro nacional

En plena madrugada y bajo un fuerte operativo de seguridad, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, arribó este miércoles 24 de septiembre de 2025 a la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura, justo en el tercer día del paro nacional encabezado por la Conaie y otras organizaciones indígenas.

La visita no pasó desapercibida. Noboa llegó a la 01:35, en un contexto tenso, con carreteras bloqueadas, enfrentamientos registrados y una ciudad andina marcada por la agitación social. El mandatario se desplazó por tierra a través de la E35 Panamericana Norte, una de las vías más afectadas por las protestas.

Durante las horas previas a su llegada, se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, así como bloqueos intermitentes tanto en Imbabura como en la provincia de Pichincha. La caravana presidencial fue escoltada por elementos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, desplegados para garantizar su seguridad en medio de un ambiente hostil.

Venezolanos detenidos en protestas entraron ilegalmente al país, según el Gobierno Leer más

¿Qué ocurrió en los días previos de paro nacional?

Las jornadas previas a este tercer día de paro nacional estuvieron marcadas por manifestaciones de calentamiento. Durante el 23 de septiembre, desde primeras horas del día, grupos de comunidades indígenas se movilizaron con la intención de llegar al centro de la ciudad, pero fueron contenidos por cercos de policías y militares que bloquearon el acceso a la Gobernación de Cotopaxi, actual sede del Gobierno de Daniel Noboa. Aproximadamente 600 manifestantes recorrieron la avenida Eloy Alfaro hasta enlazar con la Panamericana, mientras dirigentes como Apawki Castro y Rafael Negrete acusaron a la fuerza pública de “provocación” y “represión”. En horas de la tarde, el MICC informó que sus bases regresaban a los territorios para reorganizarse y preparar una fase más radical del paro.

En tanto, el 23 de septiembre, la segunda jornada estuvo marcada por protestas que se extendieron desde la Sierra Norte hasta Quito y Cotopaxi. Las marchas estudiantiles y sindicales en la capital avanzaron de forma pacífica, mientras que en Tabacundo la Policía dispersó con gas lacrimógeno a manifestantes que bloqueaban la vía.

¿Por qué se realiza el paro nacional en Ecuador?

Las organizaciones convocantes señalan como principales motivos de la protesta: El rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y su impacto en el transporte y la canasta básica. Así como la crítica a la militarización de la seguridad y denuncias de abusos de las Fuerzas Armadas. También hay exigencias sobre mayor inversión en educación, salud y programas sociales. Y en ciertos casos, la oposición a la posibilidad de una nueva Constitución impulsada por el Gobierno.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ