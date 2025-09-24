Daniel Noboa nombra nueva gobernadora de Imbabura en medio del paro nacional

En medio del paro nacional, el presidente Daniel Noboa designó a Elsy Maite Landeta como nueva gobernadora de Imbabura

El presidente Daniel Noboa oficializó la designación de Elsy Maite Landeta Sánchez como nueva gobernadora de Imbabura, mediante el Decreto Ejecutivo 154 firmado la noche del martes 23 de septiembre de 2025. La decisión se tomó en medio del tercer día del paro nacional convocado por la Conaie, que ha tenido a Otavalo como uno de sus epicentros más conflictivos.

Landeta reemplaza a Efraín Amaguaña Muenala, quien había asumido el cargo apenas cuatro días antes, el 18 de septiembre, pero renunció por motivos de seguridad frente a las protestas sociales. La nueva autoridad provincial es abogada graduada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y ejercía la profesión de forma independiente.

Renuncia de Luis Amaguaña

La salida de Amaguaña se produjo en medio de una jornada marcada por disturbios, bloqueos viales y enfrentamientos en Otavalo y otros cantones de Imbabura. En su mensaje de despedida, difundido en redes sociales, el exgobernador expresó preocupación por la seguridad de su familia y rechazó el “vandalismo, brutalidad y manejo político” de ciertos sectores.

Amaguaña, abogado kichwa otavaleño, había sido designado como parte de una estrategia de acercamiento con las comunidades indígenas. Sin embargo, su gestión coincidió con el inicio del paro nacional y con actos violentos como la quema de vehículos, ataques a instalaciones policiales y bloqueos en la Panamericana Norte.

Con la salida de Amaguaña, Imbabura suma cuatro gobernadores distintos en menos de cuatro meses, reflejando la inestabilidad institucional en una provincia clave para la interlocución con los pueblos indígenas.

El nombramiento de Elsy Landeta ocurre en un momento de alta tensión política y social, con la provincia bajo estado de excepción y toque de queda nocturno, decretado por el Ejecutivo para contener las movilizaciones. Landeta tendrá como reto inmediato coordinar la seguridad provincial, garantizar el diálogo con las comunidades y restablecer la gobernabilidad en una zona históricamente activa en protestas sociales.

Imbabura: foco del paro nacional

Desde el lunes 22 de septiembre, Imbabura ha sido uno de los puntos más afectados por el paro nacional. Otavalo, Cotacachi, Peguche y Chaltura han registrado bloqueos viales, marchas y enfrentamientos con la fuerza pública. El ECU 911 reporta cierres totales en la Panamericana Norte (E35) y otras vías rurales estratégicas.

La llegada del presidente Noboa a Otavalo la madrugada del miércoles 24 de septiembre refuerza la atención institucional en la provincia. El mandatario tiene previsto entregar beneficios sociales, mientras se mantiene el despliegue militar y policial para controlar los disturbios.

