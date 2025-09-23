"Estamos junto a nuestra gente": el correísmo apoya el paro nacional en Ecuador

Aunque emitieron un comunicado, sostienen que no buscan "apropiarse" de la indignación ciudadana expresada en las calles

Aunque asegura no tener la intención de politizar el tema, el movimiento Revolución Ciudadana se pronunció este 23 de septiembre de 2025 sobre las jornadas de movilización convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en el marco del paro nacional.

A través de un comunicado, partido correísta arremetió contra el Gobierno del presidente Daniel Noboa por sus decisiones en materia económica, además del intento de convocar a una Asamblea Constituyente sin pasar por el análisis previo de la Corte Constitucional.

Los ministros de Defensa e Interior y el jefe del Comando Conjunto sobrevolaron Otavalo y coordinaron patrullajes y despliegue militar durante el segundo día de protestas.



Las críticas el correísmo al Gobierno de Daniel Noboa

"El país atraviesa una de las peores crisis de su historia, Noboa mintió a su pueblo: prometió bajar el precio de los combustibles y los encareció; ofreció seguridad a cambio de subir tres puntos el IVA y el país sigue desangrándose; en la Asamblea Nacional le hemos aprobado todo y nada mejora; prometió dar un salario mínimo a los jubilados del IESS, y no lo hizo; prometió aumentar el presupuesto para salud y educación y por el contrario los ha reducido", sostiene el correísmo en su pronunciamiento.

La Revolución Ciudadana, asimismo, enfiló en contra de la intención de Noboa de convocar a una Asamblea Constituyente sin pasar por la Corte. "Viola la Constitución de la manera más dictatorial, desconociendo los principios democráticos que juró defender. Tenemos un presidente ilegítimo, que obedece las órdenes del FMI y es sordo y ciego ante las necesidades del pueblo".

Un escuadrón de la Policía de Ecuador fue captado este martes, 23 de septiembre, al enfrentarse con manifestantes, en la avenida panamericana norte, en Tabacundo (Ecuador). Efe

La Revolución Ciudadana apoya el paro nacional de la Conaie

En ese contexto, aunque dice no tener la intención de politizar la indignación de los ecuatorianos, el correísmo expresó su apoyo a las jornada de movilizaciones convocadas por la Conaie, en el marco del paro nacional iniciado el lunes 22 de septiembre de 2025.

"Desde la Revolución Ciudadana decimos con claridad: estamos junto a nuestra gente en esta legítima lucha, no dirigimos ni buscamos apropiarnos de la indignación ciudadana, porque no queremos deslegitimar lo que nace auténtico del corazón del pueblo. Apoyamos la expresión pacífica, pero aguerrida de nuestra militancia en cada rincón de la Patria", dice el comunicado.

