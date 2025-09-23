Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

LUISA GONZALEZ MITIN RC
La presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González.ARCHIVO: LUISA GONZALEZ

"Estamos junto a nuestra gente": el correísmo apoya el paro nacional en Ecuador

Aunque emitieron un comunicado, sostienen que no buscan "apropiarse" de la indignación ciudadana expresada en las calles

Aunque asegura no tener la intención de politizar el tema, el movimiento Revolución Ciudadana se pronunció este 23 de septiembre de 2025 sobre las jornadas de movilización convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en el marco del paro nacional.

RELACIONADAS

A través de un comunicado, partido correísta arremetió contra el Gobierno del presidente Daniel Noboa por sus decisiones en materia económica, además del intento de convocar a una Asamblea Constituyente sin pasar por el análisis previo de la Corte Constitucional.

Las críticas el correísmo al Gobierno de Daniel Noboa

"El país atraviesa una de las peores crisis de su historia, Noboa mintió a su pueblo: prometió bajar el precio de los combustibles y los encareció; ofreció seguridad a cambio de subir tres puntos el IVA y el país sigue desangrándose; en la Asamblea Nacional le hemos aprobado todo y nada mejora; prometió dar un salario mínimo a los jubilados del IESS, y no lo hizo; prometió aumentar el presupuesto para salud y educación y por el contrario los ha reducido", sostiene el correísmo en su pronunciamiento.

RELACIONADAS

La Revolución Ciudadana, asimismo, enfiló en contra de la intención de Noboa de convocar a una Asamblea Constituyente sin pasar por la Corte. "Viola la Constitución de la manera más dictatorial, desconociendo los principios democráticos que juró defender. Tenemos un presidente ilegítimo, que obedece las órdenes del FMI y es sordo y ciego ante las necesidades del pueblo".

Protestas en Ecuador
Un escuadrón de la Policía de Ecuador fue captado este martes, 23 de septiembre, al enfrentarse con manifestantes, en la avenida panamericana norte, en Tabacundo (Ecuador).Efe

La Revolución Ciudadana apoya el paro nacional de la Conaie

En ese contexto, aunque dice no tener la intención de politizar la indignación de los ecuatorianos, el correísmo expresó su apoyo a las jornada de movilizaciones convocadas por la Conaie, en el marco del paro nacional iniciado el lunes 22 de septiembre de 2025.

RELACIONADAS

"Desde la Revolución Ciudadana decimos con claridad: estamos junto a nuestra gente en esta legítima lucha, no dirigimos ni buscamos apropiarnos de la indignación ciudadana, porque no queremos deslegitimar lo que nace auténtico del corazón del pueblo. Apoyamos la expresión pacífica, pero aguerrida de nuestra militancia en cada rincón de la Patria", dice el comunicado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. 50 años de las últimas ejecuciones de Franco: desesperación de régimen decrépito

  2. Mallas de alta resistencia protegen 53 mil vecinos de aluviones en Quito

  3. (Video) Debut goleador de Franco Mastantuono en victoria del Real Madrid ante Levante

  4. Willian Pacho, histórico: el Balón de Oro llegó a sus manos con Dembélé de testigo

  5. Protestas en Quito: estudiantes universitarios también rechazan medidas del Gobierno

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  3. Paro nacional Ecuador: Educación suspendió clases presenciales en estos 11 lugares

  4. Toque de queda Ecuador hoy 22 de septiembre: horarios, restricciones y provincias

  5. Paro nacional 2025: cronología de la protesta en Ecuador, jornada 22 de septiembre

Te recomendamos