Daniel Noboa: “Quieren sacarnos de sus territorios, nosotros los sacamos del país”

El presidente Daniel Noboa endureció su discurso en Otavalo, donde descalificó a los dirigentes indígenas

El presidente de la República, Daniel Noboa, participó de la entrega de la carta de compromiso para el pago montepío a los beneficiarios de los afiliados del seguro social campesino.

El presidente Daniel Noboa endureció su discurso este miércoles 24 de septiembre en Otavalo, epicentro del Paro Nacional 2025. En alusión directa a los dirigentes indígenas dijo:

“Ellos quieren caminar y hacer una protesta contra nosotros, nosotros la hacemos primero. Ellos quieren decir que nos expulsan de sus territorios, nosotros les expulsamos de todo el país entonces”.

El Mandatario cuestionó que las organizaciones indígenas se presenten como portavoces de la ciudadanía. “Ese cuento de que son soberanos, de que son los representantes del pueblo y después en una elección sacan el 3%, esa estupidez no la vamos a creer nunca más”, afirmó.

Denuncias de manipulación

Noboa acusó a los dirigentes de manipular a sus bases: “No luchan por el pueblo, lo manipulan, lo presionan y lo usan como carne de cañón para proteger sus negocios sucios”. Además, rechazó los bloqueos de vías porque, dijo, afectan a agricultores, pequeños comerciantes y familias que quieren trabajar.

El Presidente también vinculó a los disturbios con supuestos infiltrados y con el Tren de Aragua. Recordó que en Chimborazo fueron detenidos cuatro ciudadanos venezolanos acusados de intentar usar bombonas de gas para fabricar explosivos. “Eso no es protesta social, eso es un poco de pendejos que quieren venir a crear caos”, aseguró.

Familiares de los detenidos en las protestas se concentran afuera del coliseo Jacinto Collahuazo, en Otavalo, para exigir su liberación. gustavo guamán

Contraste con logros económicos

En su discurso, Noboa defendió los indicadores económicos de su gestión: más del 4% de crecimiento en lo que va del año, reducción del riesgo país y generación de empleo adecuado. “La gente no quiere más relajo, quiere salir a trabajar y que sus hijos vayan a la escuela y a la universidad”, recalcó.

En el acto entregó 1.800 bonos semilla, mientras que decenas de ciudadanos se agolparon en las afueras para rechazar su presencia en Otavalo.

