La Panamericana Sur, en Pichincha, luce colapsada ante el bloqueo de la vía por parte de trasnportistas de carga pesada.GUSTAVO GUAMÁN

Paro de transportistas en Ecuador: informe de cierres viales en varias provincias

Transportistas bloquean vías en Carchi, Guayas y Pichincha tras aumento del diésel

La jornada del lunes 15 de septiembre de 2025 comenzó con gran incertidumbre para los ciudadanos en Ecuador. La noche anterior, las autoridades confirmaron que no habría paro de buses en Quito ni en Guayaquil, tras mesas de diálogo con representantes del transporte urbano y pesado. 

Como reportó EXPRESO, en las dos principales ciudades del país se evidenció que el servicio de transporte público funcionó, aunque algunos usuarios reportaron menos buses en sectores específicos y largas esperas de hasta media hora. 

Bloqueos en Pichincha, Guayas y Carchi

Por otra parte, desde esta madrugada, transportistas de carga pesada bloquearon la Panamericana Sur, en el sector El Corcel de la parroquia Tambillo, provincia de Pichincha, generando un intenso congestionamiento vehicular. 

transportistas
Transportistas cierra vía en el Obelisco de Alóag, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.Ecuador Chequea

Según el ECU 911, la vía E-35, en el cantón Mejía, permaneció cerrada debido a la concentración de camiones y manifestantes, afectando la circulación en ambos sentidos y obligando a conductores a buscar rutas alternas.

En Guayas, a la altura del peaje Chivería, ubicado en el cantón Nobol, algunos choferes de transporte pesado decidieron bloquear la carretera que sirve de conexión para quienes se trasladan desde Manabí a Guayas y viceversa. Posteriormente, según informó la Prefectura del Guayas, la vía quedó habilitada.

Subsidio al diésel

Gobierno insiste en el diálogo y descarta negociaciones con transportistas

El paro responde al aumento del precio del diésel, que pasó de $1,79 a $2,80, medida anunciada por el presidente Daniel Noboa. Aunque en Quito y Guayaquil se suspendió la paralización para no afectar la movilidad urbana, un sector del transporte pesado decidió manifestarse en rechazo a la medida, generando cierres de vías como en la provincia de Carchi

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó incidentes durante la madrugada y la detención de dos personas que intentaron radicalizar las protestas. Por su parte, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, advirtió que el Ejecutivo ejercerá “mano dura” frente a la especulación de precios y bloqueos.

