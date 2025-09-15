Se levanta bloqueo en la Panamericana Sur tras siete horas de protesta

El ministro del Interior ofreció desplegar militares y policías en vías críticas en cuanto a la seguridad

Ministro del Interior Jhon Reimberg se reunió con transportistas para frenar el bloqueo.

Tras la reunión con el ministro del Interior, Jhon Reimberg, y el director de la ANT, Pedro Abril, los transportistas de carga pesada decidieron deponer la medida de bloqueo en la Panamericana Sur, iniciada la mañana de este 15 de septiembre de 2025.

Ministro del Interior asegura presencia militar y policial

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. Al salir del encuentro, Fernando Chicaiza les comunicó a los transportistas que el ministro se comprometió a desplegar efectivos policiales y militares en puntos críticos en cuanto a la seguridad, desde la medianoche de este 16 de septiembre.

Pese al ofrecimiento del ministro, los manifestantes lo rechazaron porque no se firmó ningún acuerdo.

Transportistas de carga bloquearon la Panamericana Sur en protesta por la inseguridad vial. Gustavo Guamán

Conductores denuncian robos y asesinatos en las vías

Entre gritos, los transportistas mencionaban que no confían en la palabra de las autoridades, debido a que sus compañeros siguen siendo asesinados en las vías y sufren robos tanto de la carga como de sus vehículos.

Chicaiza señaló que, pese a ello, decidieron deponer la medida, pero advirtieron que, si no se cumple con el ofrecimiento de brindar más seguridad en puntos estratégicos, volverán a bloquear la Panamericana Sur.

Según Chicaiza, a lo largo de la vía y en otros puntos de la ciudad, más de 5.000 vehículos de carga pesada bloquearon los accesos como medida de protesta.

Al salir del encuentro, Reimberg no dio declaraciones a la prensa y se marchó resguardado por un fuerte contingente policial y militar.

De a poco, pasadas las 15:00, los tráileres comenzaron a retirarse de la vía. Hay una fuerte congestión vehicular en sentido sur-norte. En el sentido contrario, el tránsito fluye con normalidad.

