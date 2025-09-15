La Panamericana Sur se mantiene inhabilitada; pasajeros optan por caminar

Desde la mañana, transportistas de carga pesada cerraron la vía en el kilómetro 289

Pasajeros afectados por el cierre de la Panamericana Sur optan por caminar ante la paralización del transporte.

La vía E-35, desde el sector de Tambillo permanece cerrada debido a una manifestación de transportistas de carga pesada, en rechazo al incremento del precio de diésel y exigiendo más seguridad.

Vías cerradas y aumento de precio en combustible

Darwin Jácome, quien conduce un tráiler, se quedó atrapado en la congestión desde las 10:00 de este 15 de septiembre. Si bien la medida le genera molestias, señala que la apoya porque el aumento del precio afecta su economía.

Menciona que antes del incremento gastaba 300 dólares por flete, pero ahora debe invertir 150 dólares más. Otro conductor que se quedó en la vía es Vinicio Navas que a diario viaja desde Santo Domingo a Quito. Al igual que Jácome, apoya la movilización porque un aumento en el precio del combustible afecta directamente en el costo de vida.

Debido a la fuerte congestión, algunos usuarios se bajaron de los buses y optaron por caminar. Es el caso de Janeth Basurto, quien viajó desde El Carmen porque tenía una cita médica, sin embargo no puedo llegar porque la vía estaba cerrada. "Llevo esperando varios meses por el control médico y ahora pasa esto", lamenta.

Alicia Chasiquiza, cargando a su hija, también se bajó del bus y optó por caminar. Su destino es Latacunga y menciona que avanzará hasta donde la vía no tenga interrupciones.

La protesta en la vía, que conecta Pichincha con varias provincias de la Sierra y la Costa, se mantiene con una fuerte congestión vehicular desde aproximadamente las 08:00 de este 15 de septiembre.

Si bien un sector del gremio del transporte público desistió de realizar un paro, tras conversaciones con la Agencia Nacional de Tránsito y el anuncio de mesas de trabajo, otro sector decidió tomarse la E -35 con medida de protesta por el aumento del precio del diésel.

