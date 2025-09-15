Quito: Volquetas suspendieron el paso en avenida Simón Bolívar, en Carapungo

Más de 10 volquetas bloquearon el paso en la av. Simón Bolívar, en el intercambiador de la av. Panamericana, en Quito

Los uniformados de la AMT controlaron el tránsito, ante el bloqueo de volquetas sobre la av. Simón Bolívar, a la altura de la Panamericana Norte.

Más de 10 volquetas bloquearon los seis carriles de la avenida Simón Bolívar, a la altura del intercambiador de la av. Panamericana Norte, en el sector de Carapungo, norte de Quito, desde aproximadamente las 11:20 de este 15 de septiembre de 2025. El cierre se registró horas después de que un grupo de personas paralizó el tránsito en el extremo sur de la ciudad, en el sector de Tambillo.

Ambas medidas ocurren como formas de protesta ante la eliminación del subsidio al diésel, que anunció el presidente Daniel Noboa el pasado 12 de septiembre de 2025.

El cierre en la av. Simón Bolívar afectó el paso de los vehículos que transitan hacia el extremo norte de la capital, pues la extensión de la vía conecta con las zonas de Pomasqui, La Pampa, San Antonio de Pichincha y Calacalí, sector de la Mitad del Mundo.

Conexión hacia la vía Calacalí - La Independencia

El tamo suele ser usado por los transportistas para desplazarse hacia la vía Calacalí - La Independencia, que conecta a Pichincha con las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas. Los conductores suelen utilizarla como una ruta alterna de la carretera Alóag - Santo Domingo.

Paro de transportistas en Ecuador: informe de cierres viales en varias provincias Leer más

Además del estacionamiento de las volquetas, el servicio de emergencia ECU 911 informó que había "aglomeración de personas", en el sitio.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) señaló que el bloqueo causó el cierre total de la vía. Luego, pasadas las 11:43, el flujo vehicular se normalizó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!