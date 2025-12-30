Expreso
El presidente de la Asamblea Niels Olsen hizo una evaluación del 2025 en la Asamblea.
El presidente de la Asamblea Niels Olsen hizo una evaluación del 2025 en la Asamblea.Cortesía: Asamblea/ Flickr

Niels Olsen hizo su evaluación del 2025: "En medio del ruido hubo trabajo"

El presidente de la Asamblea dijo que la Asamblea trató más de 45 proyectos de ley. Evitó los escándalos del actual periodo

A un día de que finalice el 2025, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, hizo una evaluación del trabajo legislativo. En una publicación en sus redes sociales, el titular del Parlamento, de mayoría oficialista, señaló: “En medio del ruido hubo trabajo, orden y decisiones”.

(NO TE PIERDAS: ADN: de 'aplanadora' a contar votos)

Desde mayo de 2025, cuando la nueva Asamblea se posesionó tras los comicios generales de febrero, ADN consolidó una mayoría que le permitió, entre otras cosas, nombrar a Olsen como presidente y asegurar que sus asambleístas, así como sus aliados, ocupen los puestos clave. Así, el Legislativo quedó bajo el control absoluto de ADN.

En su evaluación, Olsen señaló: “Con el presidente Daniel Noboa trabajando como equipo y con una bancada sólida, firme y valiente, decidimos hacer lo difícil: dejar atrás el show del pasado y asumir responsabilidades”.

Niels Olsen convocó al Pleno de la Asamblea por el caso del juez anticorrupción Carlos Serrano.

La publicación estuvo acompañada de un video en el que hizo un recuento desde enero de 2025 hasta diciembre del mismo año. Incluyó imágenes de los meses de campaña, la sesión de su posesión como presidente y los momentos de la aprobación de leyes urgentes del Ejecutivo.

También incluyó escenas de la disputa al interior del Pleno con el correísmo. Por ejemplo, aquella relacionada con la intención del asambleísta de la Revolución Ciudadana, Héctor Rodríguez, de regalarle una Constitución después de los resultados adversos en la Consulta Popular de 2025.

Sobre los logros que se adjudicó Olsen en su gestión

Se han tratado más de 45 proyectos de ley, se devolvió el orden al Pleno y se empezó a recuperar la confianza ciudadana”, señaló el presidente de la Asamblea. Luego recurrió a cifras del Gobierno. 

Dijo que el trabajo de la Asamblea se complementa con el del Ejecutivo, que ha logrado, por ejemplo, reducir la pobreza, bajar el riesgo país y llegar a una inflación del 1,2%. “Nada de esto nació de la confrontación estéril”.

Sin embargo, en su recuento, Olsen no habló sobre los escándalos en la Asamblea. Entre estos, la contratación de familiares por parte de asambleístas, el bloqueo del oficialismo a los procesos de fiscalización en casos como Progen y ATM, así como el rol que jugó su bancada en la conformación de la nueva terna enviada al Consejo de Participación Ciudadana para una de las vocalías del Consejo de la Judicatura, hoy presidido por Mario Godoy.

Según el presidente de la Asamblea, el 2026 obliga al Legislativo a acelerar. “Seguiremos trabajando como un solo equipo, con firmeza, disciplina y claridad en las decisiones, para sostener este rumbo y profundizarlo”, concluyó.

