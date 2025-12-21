Asamblea se alista para definir comparecencia de Godoy: Cuatro claves del tema

La sesión está prevista para las 15:00 del 21 de diciembre de 2025. Olsen presentará la propuesta de resolución

La Asamblea se apresta a resolver si convoca o no a Mario Godoy, presidente de la Judicatura.

El Pleno de la Asamblea Nacional definirá la tarde de este 21 de diciembre de 2025 si se llama a comparecer a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. El llamado se haría a raíz de la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano sobre amenazas en su contra y presiones para fallar en el caso Euro2024.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, será el proponente de la resolución para la convocatoria. Ha planteado un plazo de ocho días hábiles para que Godoy asista al Pleno del Legislativo, aunque con un objetivo ya especificado: será una comparecencia con fines informativos. Estas son las claves del caso y lo que se prevé en la Asamblea.

1. Sesión un día antes del receso legislativo

Hoy es el último día en el que los asambleístas tienen previsto trabajar, tomando en cuenta el receso aprobado entre el 22 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026. La sesión no estaba prevista antes de la aprobación del receso y ahora, pese a la trascendencia del tema, Olsen decidió que se realice de manera virtual.

Hay un único punto en el orden del día, después del Himno Nacional: “Conocer y resolver respecto a la comparecencia del doctor Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, al Pleno de la Asamblea Nacional”.

2. No hay claridad sobre la dirección que tomará el tema

Si bien Olsen ha dicho que la comparecencia se deriva del “deber de la Asamblea de velar por la transparencia y la rendición de cuentas”, aún no existe ningún anuncio respecto a un posible proceso de fiscalización.

Además, al interior de la Asamblea se han anunciado iniciativas particulares. Por ejemplo, el gobiernista Andrés Castillo envió una solicitud de información a la Judicatura y anunció el inicio de una fiscalización.

Sobre la sola posibilidad de que Godoy comparezca, la correísta Viviana Veloz señaló que la convocatoria realizada por Olsen es insuficiente frente a la gravedad de la denuncia.

“Conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el presidente de la Asamblea podía y debía convocar de manera directa e inmediata a Mario Godoy y al juez Serrano, quien ha denunciado este gravísimo hecho”, indicó. También añadió que se necesita más voluntad política.

3. No se ha dicho nada aún del juez anticorrupción

El gesto que hiciera el serbio Jezdimir Srdan quedó registrado en video y en un parte policial. Captura de pantalla

La convocatoria hecha por el titular del Legislativo no menciona la posibilidad de la asistencia del juez Serrano como parte del proceso. Sin embargo, durante el debate en el Pleno podría modificarse la resolución. Todo quedará en manos de la mayoría que controla ADN para poner los votos.

4. El juez anticorrupción denunció amenazas y presiones

El caso del juez Carlos Serrano se instaló en el debate público después de una columna de opinión escrita por el penalista Felipe Rodríguez. Allí se expuso que Serrano había sido amenazado durante la audiencia en la que declaró culpable al procesado de origen serbio Jezdimir Srdan, en un caso relacionado con lavado de activos y narcotráfico.

Existen evidencias de que Srdan, en un gesto de clara amenaza ante la cámara, pasa su dedo por la garganta. Sin embargo, el tema va más allá de ese hecho, ya que también se denunció presuntas presiones desde altos cargos de la Judicatura para declarar inocente a Srdan.

A esto se suma que la seguridad del juez Serrano fue retirada. Sobre este punto, Godoy ha señalado que la asignación de seguridad no está bajo su competencia.

