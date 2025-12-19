Caso de juez anticorrupción aterriza en la Asamblea sin una propuesta conjunta

El caso del juez anticorrupción Carlos Serrano llegó a la Asamblea Nacional en medio de acusaciones, pedidos ambiguos y anuncios de fiscalización. El propio presidente del Legislativo, Niels Olsen, se pronunció sobre el tema y solicitó la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

Un pedido para suspender el receso legislativo

Las acusaciones llegaron desde las filas del correísmo. La legisladora Viviana Veloz señaló que, ante la gravedad de la denuncia sobre supuestas presiones al juez Serrano, la Asamblea debería suspender el receso programado desde el 22 de diciembre e iniciar un proceso de fiscalización.

“Con las gravísimas denuncias de intromisión en la justicia, la Asamblea Nacional no puede ni debe entrar en vacancia legislativa. Esta debe suspenderse de inmediato para activar los mecanismos de fiscalización y control político”, señaló la legisladora. El pedido fue formalizado ante el presidente de la Asamblea, Niels Olsen.

Una convocatoria aún sin fecha ni hora

El presidente del Legislativo, Niels Olsen, reaccionó al caso a través de su cuenta en la red social X. “Como Presidente de la Asamblea Nacional, y en ejercicio de mis atribuciones constitucionales, he decidido convocar al Presidente del Consejo de la Judicatura para que comparezca ante el Pleno”, escribió.

Olsen acompañó su publicación con el documento de la convocatoria, en el que se detalla que, previo al llamado, la solicitud deberá ser conocida y aprobada mediante resolución del Pleno de la Asamblea.

Sin embargo, la ambigüedad de la convocatoria radica en que la comparecencia se plantea “con fines informativos”. El titular del Legislativo aún no hace referencia a un proceso formal de fiscalización.

La fiscalización desde ADN

Uno de los asambleístas del bloque oficialista que sí anunció el inicio de un proceso de fiscalización fue Andrés Castillo. “He iniciado un proceso de control político haciendo lo que corresponde: requerimiento de información para que el Consejo de la Judicatura explique las acusaciones que se han hecho públicas en torno al juez Serrano”, señaló.

Entre la información solicitada por Castillo constan las medidas adoptadas por la Judicatura para garantizar la independencia judicial, si existen denuncias de jueces por interferencias en sus decisiones y si se han realizado análisis de riesgo sobre la situación del juez Carlos Serrano, entre otros puntos.

¿Qué pasó con el juez Serrano?

El caso del juez anticorrupción Carlos Serrano se instaló en el debate público tras una denuncia realizada por el abogado Felipe Rodríguez en una columna de opinión.

En ese espacio se reveló, por ejemplo, que durante la audiencia en la que fue declarado culpable el procesado de origen serbio Jezdimir Srdan, este realizó un gesto interpretado como una amenaza directa contra el magistrado.

También se conoció que la seguridad asignada a Serrano fue retirada y que existieron presiones para que se declare inocente a Srdan. Actualmente, el juez anticorrupción ha abandonado sus funciones tras presentar su renuncia, sobre la cual aún debe pronunciarse el Consejo de la Judicatura.

