Meloni evalúa en Niscemi los daños del gran deslizamiento de tierra en Sicilia

La "zona roja" se mantiene: El Gobierno activa 100 millones de euros para tres regiones, pero la oposición exige más fondos

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sobrevuela este miércoles, 28 de enero de 2026, el pueblo siciliano de Niscemi, en el sur del país.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitó este miércoles, 28 de enero de 2026, el pueblo siciliano de Niscemi, en el sur del país, donde un grave deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias de los últimos días ha causado el colapso de varias edificaciones y ha obligado a evacuar a más de mil personas.

Meloni llegó a la localidad esta mañana y realizó un reconocimiento aéreo de la zona afectada en helicóptero, acompañada por el jefe de Protección Civil, Fabio Ciciliano.

Posteriormente, la mandataria se trasladó al ayuntamiento para mantener una reunión de trabajo con el alcalde, Massimiliano Conti, y el presidente de la Asamblea Regional de Sicilia, Gaetano Galvagno.

Según informó la oficina de prensa del Gobierno en un comunicado, durante el encuentro se confirmó el máximo compromiso para asistir a los desplazados, para quienes ya se ha previsto un aporte de asistencia autónoma.

El plan gubernamental prioriza restaurar la viabilidad, la reanudación de las clases y el restablecimiento de las redes de gas y electricidad.

Calendario para la reconstrucción

El temporal "Harry" expone la alta vulnerabilidad de Italia a los deslizamientos Leer más

No obstante, el Ejecutivo admitió que el panorama es complejo debido a la "imposibilidad, mientras el deslizamiento siga activo, de identificar con precisión el área en la que intervenir" y, en consecuencia, establecer las modalidades de actuación definitivas.

RELACIONADAS Reportan presunto intento del ICE por ingresar al Consulado de Ecuador en Minneapolis

Por ello, Meloni se comprometió a fijar una nueva reunión dentro de unas dos semanas para tomar "decisiones más detalladas" una vez se disponga de los informes técnicos necesarios.

Asimismo, la mandataria garantizó al alcalde Conti que el Gobierno hará todo lo posible para evitar que se repita lo ocurrido con el deslizamiento de 1997, especialmente en lo que respecta a los "retrasos en las indemnizaciones".

Actualmente, se mantiene una "zona roja" de 150 metros desde el borde del desprendimiento a la espera de verificaciones puntuales, aunque las autoridades han avisado de que, hasta que el movimiento de tierra no se detenga por completo, no será posible realizar una valoración final.

Al finalizar el encuentro con Meloni, el alcalde Conti destacó que la primera ministra se ha mostrado "totalmente disponible" para atender la emergencia y pidió que se cumpla "un calendario preciso", según recogen medios locales.

I M P R E S S I O N A N T E!

Un abbraccio agli abitanti ❣️#Niscemi #Sicilia pic.twitter.com/z42EW92r7j — 🅾️sservaMy👁️☮️🌈👠 (@OsservaMy) January 27, 2026

Casas al borde de un abismo

Las impactantes imágenes de edificios suspendidos al borde de un gran desnivel recorren Italia después de que una extensa porción de terreno colapsara tras varios días de intensas lluvias, lo que obligó a evacuar por completo a un barrio entero.

Frío polar y caos en EE.UU.: 34 muertos y más de 530.000 hogares aún sin electricidad Leer más

Por su parte, Fabio Ciciliano advirtió que las casas situadas en el borde del barranco "no podrán ser habitadas, sino que deberán ser destruidas y demolidas, si no lo hace la propia franja que avanza".

En el ámbito político, Elly Schlein, secretaria general del Partido Demócrata (PD), principal partido de la oposición, tachó de "insuficientes" los 100 millones de euros asignados por el Gobierno para Sicilia, Cerdeña y Calabria, frente a una estimación de daños que la oposición sitúa en torno a los 2.000 millones.

"Hemos propuesto que se desvíe inmediatamente mil millones que estaban destinados al proyecto del Puente, pero que obviamente no podrán ser utilizados en 2026 debido al bloqueo de la Corte de Cuentas", dijo Schlein en declaraciones a los medios en su visita a la zona afectada.

El Gobierno italiano declaró este lunes el estado de emergencia nacional en las regiones de Calabria, Sicilia (sur) y Cerdeña (este), gravemente afectadas por sucesivos temporales y aprobó una partida inicial de 100 millones de euros para las labores de reconstrucción y asistencia urgente.

El Ejecutivo confirmó este miércoles que está trabajando en la definición del decreto-ley para la asignación de los recursos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!