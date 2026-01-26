Expreso
  Mundo

temporal Harry en Italia
Un gran deslizamiento de tierra en una zona agrícola de Sicilia, Italia, ocurrido debido a una tormenta el 26 de enero de 2026.EFE

El temporal "Harry" expone la alta vulnerabilidad de Italia a los deslizamientos

De Sicilia a Liguria, con miles de municipios en riesgo, los deslizamientos de tierra obligan a movilizar bomberos y rescates

Italia atraviesa este lunes, 26 de enero de 2026, un temporal que ha puesto en alerta a cinco regiones, casi todas en el sur, y que ha causado cortes en carreteras y corrimientos de tierra, el más grave en Sicilia (sur), que ha obligado a evacuar a un barrio entero.

El Gobierno italiano de Giorgia Meloni se reúne esta tarde a las 15.30 hora local (14.30 GMT) para declarar el estado de emergencia en las regiones de Calabria, Sicilia (sur) y Cerdeña (este), gravemente afectadas la semana pasada por el temporal 'Harry'.

La Protección Civil se afana en evacuar varias localidades y en cortar el tráfico en medio de esta nueva oleada de lluvias.

La situación más crítica se registra en el municipio siciliano de Niscemi, donde una amplia franja de terreno ha cedido tras días de lluvias intensas, obligando a evacuar aproximadamente mil personas, informó el organismo de Protección Civil en un comunicado.

Primeros fondos para damnificados

Además, las autoridades locales mantienen cerradas las escuelas y buscan vías alternativas para garantizar los accesos, mientras equipos de la Protección Civil coordinan la asistencia desde la prefactura de Caltanissetta y el centro de operaciones municipal.

tormenta de nieve

En Palermo, la presidencia de la Región de Sicilia estableció esta mañana una sala de operaciones para coordinar la asistencia.

Su presidente, Renato Schifani, afirmó que la prioridad es simplificar los procedimientos para la presentación de solicitudes de ayudas por los daños y la entrega de subsidios, y que ya se han asignado los primeros fondos.

En el norte del país, en la región de Liguria, un deslizamiento de tierras en una carretera costera interrumpió la circulación en ambos sentidos y obligó a movilizar a equipos de bomberos y unidades de búsqueda con perros para descartar que hubieran personas atrapadas bajo los escombros.

Mientras tanto, la Protección Civil mantiene alerta amarilla por riesgo hidrogeológico en Calabria, Campania, Cerdeña, Sicilia y Véneto, debido a la previsión de nuevas lluvias.

Italia es uno de los países europeos más expuestos al riesgo hidrogeológico, con miles de municipios situados en áreas vulnerables a deslizamientos e inundaciones, un fenómeno que se ha intensificado por el aumento de eventos climáticos extremos. 

