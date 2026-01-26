Al menos 34 fallecidos por alud en Indonesia; 46 personas siguen desaparecidas

Tras días de lluvias extremas, la búsqueda de supervivientes, con maquinaria pesada, es intermitente por el riesgo

Los rescatistas llevan restos de una víctima en una zona afectada por un deslizamiento de tierra en la aldea de Pasirlangu, Indonesia, el 25 de enero de 2026.

Al menos 34 personas han fallecido en la isla indonesia de Java debido a un alud que tuvo lugar el sábado, mientras los rescatistas trabajan en localizar a unas 46 personas desaparecidas tras el deslizamiento registrado durante días de intensas lluvias, indicaron este lunes, 26 de enero de 2026, los equipos de emergencia.

En una actualización sobre el incidente, la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) indicó que ya ha identificado a 17 de las víctimas mortales y entregado los cuerpos a sus familiares para proceder a su entierro.

El deslizamiento de tierra del sábado, registrado alrededor de las 2:30 hora local (19:30 GMT del viernes), sepultó una treintena de casas en la aldea de Pasirlangu.

Las condiciones inestables del terreno representan un desafío para los rescatistas y han obligado a detener temporalmente las operaciones de búsqueda en al menos una ocasión.

Los rescatistas buscan víctimas del deslizamiento de tierra en la aldea de Pasirlangu en Cisarua, después de que el desastre matara a 16 personas y dejara alrededor de 80 desaparecidas. AFP

VIDEO | Al menos 6 muertos y más de 80 desaparecidos por un deslizamiento de tierra en Indonesia. pic.twitter.com/WpYwY6GbSS — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 24, 2026

Temporada de lluvias mortíferas

El virus Nipah pone en alerta a la India y al mundo: se disparan casos Leer más

Ante el temor de que se produzcan nuevos aludes, un número indeterminado de personas cuyas viviendas se ubican a menos de 100 metros de donde se produjo el corrimiento han sido evacuadas, y este domingo las autoridades informaron que se les proporcionaría alojamiento temporal.

RELACIONADAS Gaza busca normalidad entre las ruinas bajo la segunda fase de la tregua

Imágenes compartidas por Basarnas muestran la extensa lengua de barro y escombros que golpeó edificios y campos de cultivo, así como a decenas de rescatistas y voluntarios, apoyados por maquinaria pesada, tratando de cavar la densa capa de lodo.

El Departamento de Meteorología del país emitió la semana pasada varias alertas sobre la isla de Java por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra, debido a las condiciones climáticas extremas en la región.

Indonesia, principal economía del Sudeste Asiático, compuesta por más de 17.000 islas, sufre numerosos incidentes relacionados con inundaciones y corrimientos de tierra durante la temporada de lluvias, especialmente entre los meses de noviembre y marzo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!