España busca regularizar medio millón de migrantes: ecuatorianos serían beneficiados

El Gobierno de España ha dado un paso decisivo en su política migratoria con la aprobación de una medida excepcional que permitirá la regularización de aproximadamente 500.000 personas. Según detalló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el plan se dirige a extranjeros que residan en el país desde hace al menos cinco meses, hayan ingresado antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales.

Esta iniciativa, aprobada este martes en Consejo de Ministros, prevé que las solicitudes se gestionen entre abril y el 30 de junio. El objetivo es que los beneficiarios puedan incorporarse legalmente al mercado laboral en cualquier sector y región del país. "Estamos reforzando un modelo basado en derechos humanos, integración y crecimiento económico", afirmó Saiz, posicionando a España como una excepción frente al endurecimiento migratorio que atraviesa el resto de la Unión Europea.

España expulsa al embajador de Nicaragua en respuesta a la medida de Managua Leer más

Impacto económico y demográfico ante el envejecimiento

El presidente Pedro Sánchez sostiene que la migración es el pilar de la economía nacional. Según datos del Banco Central Europeo (BCE), los extranjeros impulsaron el 80% del crecimiento del PIB entre 2019 y 2025. Además, la ministra Elma Saiz subrayó que este colectivo aporta el 10% de los ingresos de la Seguridad Social, frente a solo un 1% de gasto público.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó que España cerró 2025 con una tasa de desempleo del 9,93%, un mínimo histórico impulsado mayoritariamente por la contratación de extranjeros. El plan busca también frenar el envejecimiento poblacional en un país donde los nacimientos han caído un 25,6% en la última década.

RELACIONADAS Alcalde de Mineápolis anuncia repliegue de agentes migratorios y Trump baja el tono

Contexto de la población latinoamericana y ecuatoriana

La medida tiene una incidencia directa en el colectivo latinoamericano, que representa la mayor parte de los 840.000 inmigrantes en situación irregular estimados por el centro de investigación Funcas a inicios de 2025.

El flujo migratorio desde Ecuador hacia España se mantiene activo; de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2024 se registró la salida de 95.072 ecuatorianos con destino a dicho país. Aunque esta cifra no implica necesariamente una residencia permanente, refleja la magnitud del movimiento migratorio que este nuevo decreto busca encauzar legalmente.

La implementación de este plan surge tras un acuerdo político entre el Gobierno y Podemos. La eurodiputada Irene Montero defendió la medida como una herramienta de derechos frente a discursos de exclusión, señalando que la regularización administrativa es la respuesta institucional frente al racismo.

Polarización política y reacciones encontradas

Pese al optimismo del Gobierno y el respaldo de instituciones como la Iglesia católica —que calificó el plan como un "acto de justicia social"—, la oposición ha reaccionado con dureza. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, acusó al Ejecutivo de premiar la ilegalidad y de intentar desviar la atención de la reciente tragedia ferroviaria en el sur del país.

Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, calificó la regularización de "efecto llamada por decreto". No obstante, el Gobierno mantiene su hoja de ruta, recordando que la última gran regularización masiva ocurrió en 2005 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, sentando un precedente de integración laboral exitosa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de EXPRESO sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!