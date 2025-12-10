Diputados brasileños aprueban ley para reducir pena de Bolsonaro en sesión caótica

El proyecto reduce la pena del expresidente, de 27 años, a poco más de dos y podría liberar a cientos de bolsonaristas presos

Diputados celebran durante la votación que aprobó un proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

La cámara baja de Brasil aprobó la madrugada de este miércoles, 10 de diciembre de 2025, un proyecto de ley que puede reducir drásticamente la pena del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo, en una caótica sesión que incluyó un intento de boicot.

El líder ultraderechista, de 70 años, fue condenado por la corte suprema en septiembre por intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder los comicios en 2022.

Fue encarcelado a finales de noviembre en unas dependencias policiales en Brasilia.

El proyecto de ley, introducido de forma inesperada este martes en el orden del día de la Cámara de Diputados, reduce significativamente el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado.

De ser aprobado también en el Senado, Bolsonaro podrá reducir su pena de 27 años de cárcel a "más o menos dos años y cuatro meses", indicó el parlamentario a cargo del proyecto, Paulinho da Força, en un video enviado a la AFP.

La última palabra para el cálculo exacto de la pena la tendría el poder judicial.

La aplicación del proyecto de ley daría además libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas que se encuentran presos por la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dice que le pidió colaboración a Trump para arrestar a los líderes criminales brasileños en Estados Unidos.https://t.co/KXUIxI1Aof — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 3, 2025

"Es un gesto de reconciliación. Un país no puede ser eternamente prisionero de su pasado reciente", dijo Paulinho da Força en el hemiciclo.

La sesión en la Cámara de Diputados, de mayoría conservadora, vivió momentos de confusión.

El legislador izquierdista Glauber Braga fue desalojado por la fuerza por varios policías legislativos tras denunciar una "ofensiva golpista" a favor de Bolsonaro y ocupar la silla del presidente de la cámara para boicotear la sesión.

La emisión oficial en directo de la sesión fue interrumpida, los periodistas presentes en el plenario fueron obligados a abandonar la sala y hubo escenas de empujones y forcejeos.

La Federación de Periodistas de Brasil "repudió vehementemente" en un comunicado "el episodio de violencia" contra algunos de sus profesionales.

"Inmunidad"

Lula pide a Trump cooperación para detener a criminales brasileños en EE. UU. Leer más

La aprobación del proyecto (con 291 votos a favor y 148 en contra) fue celebrada por la oposición de derecha, mayoritaria en la cámara baja.

"No es la amnistía que gustaríamos pero es el paso que podemos dar", dijo el diputado opositor Sóstenes Cavalcante, señalando que Bolsonaro dio su "ok" al proyecto de reducción de penas.

El partido de Lula, de su lado, calificó la iniciativa de "inaceptable".

"Lo que está sucediendo hoy es una vergüenza, un atentado contra la democracia y un esfuerzo más de inmunidad", declaró el líder del oficialismo, el diputado Lindbergh Farias.

El proyecto de ley estuvo detenido varios meses en el Congreso, pero revivió tras el anuncio la semana pasada de la precandidatura a la presidencia del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente.

Lula ha manifestado su intención de presentarse a un cuarto mandato en las presidenciales de 2026.

Cirugía para Bolsonaro

Condenan al ex fiscal general de España por divulgar un correo y una nota oficial Leer más

Los abogados de Bolsonaro pidieron paralelamente este martes que su cliente pueda dejar la cárcel para someterse a una cirugía de "inmediato" debido al deterioro de su estado de salud, y reiteraron su pedido de que cumpla su pena en casa por motivos "humanitarios".

El expresidente debe someterse a dos cirugías urgentes: un "bloqueo anestésico del nervio frénico" para tratar un hipo recurrente, y una cirugía para reparar una hernia inguinal, según los abogados.

Ambas intervenciones requieren hospitalización de cinco a siete días y anestesia general.

El exmandatario sufre secuelas permanentes de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 durante un acto de campaña en las presidenciales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!