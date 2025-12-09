Condenan al ex fiscal general de España por divulgar un correo y una nota oficial

La sentencia por revelación de secretos lo inhabilita por dos años, en un fallo que divide al Gobierno y la oposición

El ex fiscal general del Estado de España Álvaro García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación al considerar probado que él o alguien de su entorno, con su conocimiento, filtró el correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Tribunal Supremo español hizo pública este martes -19 días después de adelantar el fallo- la sentencia en la que fundamenta la condena a García Ortiz por revelación de datos reservados tanto en la filtración de ese correo como en la nota de prensa que dio la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 sobre ese mismo asunto.

El juicio a García Ortiz, inédito en España por ser el primero que sentó en el banquillo a un fiscal general en ejercicio y celebrado en medio de una gran expectación mediática, fue por la filtración de datos de una causa en la que está implicado el empresario González Amador, pareja de la líder opositora Díaz Ayuso y acusado de un presunto delito fiscal.

La sentencia, suscrita por una mayoría de cinco miembros de los siete del tribunal, considera probado que fue García Ortiz o una persona de su entorno, con su conocimiento, quien filtró a la Cadena Ser el correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de González Amador aceptaba en su nombre dos delitos contra Hacienda en busca de una conformidad con el fiscal que le investigaba.

"El fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", sostiene la sentencia, de 180 páginas, que subraya que sobre García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación.

La sentencia ve en la filtración del correo y en la nota de prensa una unidad de acción, al considerar que "la nota consolida la filtración iniciada por el correo" y la "oficializa".

Disidencia en el Supremo

Por contra, el voto particular de dos magistradas que no ven pruebas para condenar a García Ortiz por revelar datos de la pareja de Díaz Ayuso apunta a que "se desmintió una acusación falsa de actuación ilícita de la Fiscalía".

El voto particular de las magistradas Susuna Polo y Ana Ferrer, que acompaña a la sentencia condenatoria, apuesta por absolver a García Ortiz de un delito de revelación de secretos al considerar que no ha quedado acreditado que fuese él, de forma directa o a través de un tercero, quien filtró a la prensa el correo.

Además, no ve delito en la difusión de la nota de prensa con la que la Fiscalía negó haber retirado una oferta de pacto a González Amador -como habían publicado varios medios-, pues este comunicado contenía datos que ya habían sido revelados previamente y porque "se desmintió una acusación falsa de actuación ilícita de la Fiscalía".

García Ortiz negó haber filtrado a la prensa el correo del abogado de González Amador y los periodistas que declararon en el juicio también negaron que su fuente hubiera sido el ahora ex fiscal general.

Además de los dos años de inhabilitación, el alto tribunal impuso también a García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales a González Amador y el abono de las costas procesales del juicio.

Tanto desde el Gobierno como desde los partidos que apoyan al Ejecutivo en el Parlamento se criticó el fallo, mientras que desde el conservador Partido Popular (PP), al que pertenece Díaz Ayuso, y el ultraderechista Vox se mostraron a favor.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó que sigue creyendo en la inocencia de García Ortiz y discrepó de la decisión del Supremo.

