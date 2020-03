Coronavirus y COVID-19: expertos aclaran dudas sobre la pandemia

Aún no hay un tratamiento confirmado para la enfermedad que ha cobrado miles de vida.

El coronavirus sigue generando dudas en la población debido a la oleada de rumores e información falsa que se propician en redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter, por ejemplo) y aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram y otros). Por esa razón los expertos aclaran las principales interrogantes que puedes tener con relación a esta pandemia.

¿Funcionan los medicamentos que se están probando en distintas partes del mundo?

A pesar de la existencia de numerosos ensayos clínicos, aun no hay evidencia 100 por ciento confiable procedente de estudios clínicos controlados que permitan recomendar un tratamiento específico para el coronavirus.

Semanas atrás, autoridades estadounidenses aprobaron la realización de ensayos clínicos con remdesivir, un medicamento que ha tenido buenos resultados en el primer caso de infección respiratoria por coronavirus en EE UU. En China también se desarrollan dos ensayos clínicos aleatorizados y controlados con tratamiento estándar.

La cloroquina y hidroxicloroquina, son también otras de las sustancias que se están evaluando, y ya han demostrado su eficacia en al menos 23 ensayos clínicos -principalmente en China-, por lo que la Comisión Nacional de Salud del país asiático ya incluyó este fármaco en sus últimas pautas de tratamiento para la neumonía por Covid-19.

Sin embargo, con todos estos bueno augurios, el no disponer de datos hace que el nivel de evidencia sobre la eficacia de estos compuestos todavía sea bajo.

Si tengo fiebre, ¿es mejor tomar ibuprofeno o paracetamol?

Días atrás, a través de un comunicado, el ministro de Sanidad francés Olivier Véran, hizo público un comunicado en el que alertaba los riesgos de tomar ibuprofeno y otros medicamentos antIinflamatorios, ya que aseguraba que podrían “podría empeorar la infección por coronavirus”.

Esto generó una nueva alarma mundial ante el miedo por supuestas complicaciones por su uso; sin embargo, no existe ningún dato que permita afirmar esto, por lo que no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico con estos medicamentos los interrumpan. Sin olvidar que la Organización Mundial de la Salud ha dispuesto al paracetamol como primera alternativa para el tratamiento de la fiebre.

¿Por qué hay personas asintomáticas? ¿Cómo pueden estos contagiar el virus?

La mayor cantidad de países en los que se encuentra presente el coronavirus se encuentran ya en fase de contagio comunitario. Valentina Encalada / EXPRESO

Aunque el riesgo de contagio en personas que no presenten ningún síntoma es bajo, gran parte de los pacientes con Covid-19 presentan una sintomatología leve durante los primeros días. Por esa razón es posible contagiarse de algún paciente positivo para el virus que solo presente una leve tos o algún síntoma casi imperceptible.

Pero, no hay que olvidar que la principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las gotículas respiratorias expelidas al toser.

“Probablemente el virus se multiplica fácilmente en vías respiratorias altas y luego baja al pulmón, donde causa patología respiratoria. En estos momentos puedes no tener síntomas o pasar por un leve resfriado. Sin embargo, la carga viral es alta y al hablar y toser se liberan partículas del virus que pueden propagar la infección”, menciona Sonia Zuñiga, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología de España.

¿La pérdida de olfato es un síntoma asociado a la COVID-19?

Las dudas sobre si la anosmia -pérdida repentina del olfato- era o no un síntoma relacionado a la enfermedad, comenzaron luego de que algunas sociedades médicas la relacionaran a la patología. Sin embargo, la OMS todavía no ha reconocido este problema como posible síntoma.

Si las altas temperaturas disminuyen la resistencia del virus, ¿por qué hay infectados en países con estas condiciones?

Ya en varias ocasiones, la OMS ha aclarado que las investigaciones realizadas permiten concluir que este virus puede ser transmitido en todo tipo de zonas, incluso las áreas con clima cálido y húmedo. De la misma forma, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aclaran en su web que “aún se desconoce si el tiempo y la temperatura afectarán a la propagación del SARS-COV-2”.

RUTINAS DE PREVENCIÓN

¿Qué tan útil es el uso de mascarillas?

Ante la escasez mundial de este implemento, la OMS ha aclarado que el uso de mascarillas clínicas no es necesario si no se presentan los síntomas respiratorios característicos del COVID-19, tampoco si no se cuida de una persona que la pudo haber contraído. Es importante recordar que las mascarillas desechables solo se pueden utilizar una vez por su condición de desechable.

¿Funcionan las mascarillas caseras?

Beatriz Novoa, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, asegura que no se puede garantizar al 100 % la eficacia de una mascarilla casera frente al virus, pero aun así sí son una barrera ya que los virus se pueden encontrar en aerosoles y en gotitas de saliva. La experta añade que se debe usar siempre protección cuando se tiene contacto con el exterior y de igual forma cuando se atiende a adultos mayores.

¿Qué tareas domésticas de desinfección doméstica debo incluir en mi rutina?

La OMS y los CDC han lanzado varias recomendaciones y manuales para protegernos de la propagación del coronavirus, entre las más importantes están el lavado de manos frecuente con agua y jabón, mantener una distancia mínima de un metro entre una persona que tosa y tú, evitar tocarse las manos, la nariz y la boca, cubrirse al toser o estornudar y, sobre todo, permanecer en casa.

EVOLUCIÓN DEL VIRUS

¿Después de que un paciente se ha curado, se puede volver a contagiar?

Luis Enjuanes, virólogo del CNB y el mayor experto español en coronavirus, menciona que lo ideal es que un paciente curado no vuelva a infectar luego de dar positivo. Dicho esto, el investigador aclara que hay otras explicaciones que explicarían porque otras personas se han vuelto, supuestamente, a contagiar.

El virólogo asegura que la más simple es que, en realidad, los pacientes que se vieron negativos lo fueron porque en la zona del tejido en la que se tomaron muestras no tenían ya virus, aunque este sí persistían en otros tejidos.

¿Los test de detección identifican todas las cepas del SARS-COV-2?

Según una investigación realizada por expertos chinos, hay dos cepas -L y S- una más agresiva que otra, ambas con diferencias mínimas, lo que no parece que tenga que ver con la virulencia o transmisibilidad.

Con este cambio, las pruebas de detección reconocerían ambos tipos de virus, dado que todos los test PCR que se hacen en el mundo reconocen partes del genoma del virus que no varía del todo en las distintas cepas que están apareciendo.

UNA MIRADA AL FUTURO

¿A qué se refiere el pico de infección?

Se trata del punto máximo en el número de casos de contagios registrados en un país. En Ecuador, el vicepresidente Otto Sonnenholzner manifestó días atrás que aún no se sabe cuándo el país llegará a ese escenario ya que todo dependerá de los resultados que den las medidas adoptadas por el gobierno y los ciudadanos.

Semanas atrás, China ya pudo superar ese pico con la reducción significativa en el número de nuevos casos. A pesar de esto, las autoridades han manifestado que esto no implica haber controlado el problema, sino más bien que hay que redoblar los esfuerzos para garantizar no retroceder.

Para explicar la llegada de ese pico a nivel nacional, los científicos utilizan el número básico de reproducción (R0), el número de casos secundarios que genera cada caso de la enfermedad. El objetivo es hacer que el número de casos secundarios promedio que produce cada caso se reduzca a menos de uno.

¿La vacuna llegará a tiempo para la próxima oleada de COVID-19?

Los especialistas explican que el prototipo de la vacuna que está usando China es conceptualmente sencillo y, casi con seguridad, estará listo en otoño. Sin embargo, no se puede asegurar que los tratamientos investigados sean efectivos y por lo tanto tampoco se puede saber cuándo estará listo un medicamento que ayude a controlar el brote. FUENTE: AGENCIA SINC