Al menos 10 trabajadores del hospital del Niño, Doctor Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil, se han contagiando de coronavirus. Así lo indicó a EXPRESO la mañana de este 30 de marzo de 2020, Eduardo Ortega, presidente del sindicato de trabajadores de esa casa de salud, donde alrededor de 20 empleados entre médicos, enfermeros y personal administrativo se concentraron para hacer un plantón que no se concretó como se había planificado por la presencia policial.

Ortega y otros trabajadores rechazaron la falta de prendas de protección como mascarillas seguras, guantes, batas, gorros y zapatones, que afirman, es la causa de que sus colegas se hayan enfermado y el motivo por el que ellos y el resto de personal que sigue operando están en riesgo de ser víctimas de la enfermedad que azota a Guayaquil, ciudad que hasta esta mañana suma 963 casos positivos.

“Estamos viviendo una etapa desesperante, no somos inmunes los trabajadores para soportar esta crisis. Pedimos respuesta, tanta propaganda que vemos del Ministro de Salud y del Gobierno de que tenemos los equipamientos de protección, pero la realidad es otra, no tenemos. Aquí en este hospital pediátrico ya tenemos personal de trabajo con COVID-19. Y no nos dan la medida preventiva”, destacó Ortega, médico del hospital del Niño.

Los protestantes, además, mencionaron que desde el Ministerio se les ha prohibido la realización de pruebas de coronavirus al personal y que a quienes ya presentan los síntomas se les ha dado aislamiento domiciliario. También, rechazaron que el Gobierno, en vez de escuchar su clamor, enviara a más de 15 patrulleros policiales al hospital para impedir el plantón.

“¿Acaso somos delincuentes? No estamos delinquiendo, solo estamos reclamando porque estamos preocupados por nuestras vidas y para no convertirnos en un foco infeccioso para nuestras familias y sociedad”, detallaron.

Guillermo Flores, del área administrativo, indica que el mismo personal, en los últimos días, ha tenido que conseguir sus propios implementos de protección.

“Ya no podemos quedarnos callados, al ver tanta gente que está muriendo”, acotó.

Guayas es la provincia que más casos del nuevo coronavirus presenta en Ecuador. Según el último informe del Servicio de Riesgos, con fecha del 29 de marzo, suma hasta el momento 1.377 contagios de los 1.924 que se registran a nivel nacional.