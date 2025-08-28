Ataque masivo ruso deja 19 muertos en Kiev y socava esfuerzos de paz

Rusia bombardea Ucrania pese al impulso de EE.UU. por poner fin a la guerra. Ataque empleó 598 drones y 31 misiles

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia un discurso tras los últimos ataques rusos en Kiev, en Bruselas, Bélgica, el 28 de agosto de 2025.

Al menos a 19 personas murieron en Kiev, entre ellas cuatro menores, en uno de los mayores ataques aéreos rusos contra Ucrania, que Estados Unidos calificó este jueves de "amenaza" para los esfuerzos de paz de Donald Trump.

Rusia continúa bombardeando ciudades ucranianas pese al impulso del presidente estadounidense por poner fin a la guerra -iniciada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022-, que por el momento no ha arrojado resultados concretos.

El ataque afectó a zonas céntricas de la capital, y provocó daños importantes en la representación de la UE y la oficina del British Council.

La mañana del jueves 28 de agosto de 2025, los rescatistas y numerosos vecinos se afanaban en retirar escombros del centro de Kiev tras los ataques, constató un periodista de AFP.

Una bomba dejó un cráter humeante en un edificio residencial de cinco pisos que quedó partido en dos por el bombardeo. Una escuela de preescolar resultó igualmente dañada y un centro comercial fue alcanzado.

Los socorristas sacaron de los escombros un cuerpo cubierto de polvo y vestido con pijama, y lo colocaron en una bolsa negra de plástico.

Según el último balance de los rescatistas, 19 personas murieron, entre ellos cuatro menores, y otras 52 resultaron heridas.

"Los cristales volaban (...) Gritamos cuando estallaron las bombas", dijo Galina Shcherbak, que se encontró en un estacionamiento cercano.

El ejército ucraniano puntualizó que Rusia empleó 598 drones y 31 misiles, incluidos dos supersónicos Kinzhal, en lo que fue el segundo mayor ataque aéreo contra el conjunto del país desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

La gente observa un tren de pasajeros de alta velocidad Intercity+ dañado en un ataque ruso matutino en Kiev, Ucrania, el 28 de agosto de 2025, en medio de la invasión rusa en curso. EFE

VIDEO | Al menos catorce civiles han muerto por el ataque ruso de esta noche contra Kiev, entre los que se encuentran tres menores, según han informado este jueves las autoridades ucranianas. pic.twitter.com/v0aOYm7Z7W — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 28, 2025

Amenazar con la paz

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó el ataque como una "horrible y deliberada matanza de civiles".

"Rusia no tiene ningún interés en la diplomacia. Prefiere continuar matando antes de poner fin a la guerra", añadió el dirigente, que pidió nuevas sanciones.

"Ya se han incumplido todos los plazos y se han echado por tierra decenas de oportunidades para la diplomacia. Rusia debe sentirse responsable de cada ataque, de cada día de esta guerra", insistió.

"Estos ataques atroces amenazan la paz que @POTUS (acrónimo del presidente de Estados Unidos, ndlr) está buscando", dijo en X el enviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg.

Rescatistas llevan el cuerpo de una víctima en el lugar de un ataque ruso a un edificio residencial de cinco pisos en Kiev, Ucrania, el 28 de agosto de 2025, en medio de la invasión rusa en curso. SERGEY DOLZHENKO / EFE

Los principales asesores de Zelenski tienen previsto reunirse con el equipo de Trump en Nueva York el viernes.

El Kremlin, que afirmó haber atacado objetivos militares, insistió en que seguía interesado en la diplomacia, pero que sus bombardeos contra Ucrania "continuarán".

"Las fuerzas armadas rusas cumplen su misión. Continúan atacando objetivos militares y paramilitares", declaró a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en respuesta a una pregunta de la AFP.

"Al mismo tiempo, Rusia sigue interesada en continuar el proceso de negociación para alcanzar sus objetivos por medios políticos y diplomáticos", agregó.

Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un ataque ruso contra un edificio residencial de cinco plantas en Kiev, Ucrania, el 28 de agosto de 2025. SERGEY DOLZHENKO / EFE

La gente local reacciona en el lugar de un ataque ruso cerca de un edificio residencial de nueve pisos en Kiev, Ucrania, el 28 de agosto de 2025, en medio de la invasión rusa en curso. SERGEY DOLZHENKO

El ataque contra Kiev ocurre después de tres años y medio de la invasión rusa y con las negociaciones de paz bloqueadas pese a la presión estadounidense.

Ataque sobre la mision de la UE

El edificio de la misión de la Unión Europea en Kiev quedó dañado por los ataques, afirmó el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien aseguró que el bloque "no se dejará intimidar" por Rusia.

También la oficina del British Council en la capital ucraniana resultó "severamente dañada" en el bombardeo, informó la entidad en su página de Facebook.

Tanto la UE como el gobierno británico convocaron a los embajadores de Rusia.

Los líderes de Francia y Reino Unido condenaron este nuevo ataque ruso.

"Putin está matando a niños ya civiles, y saboteando las esperanzas de paz. Este baño de sangre debe terminar", escribió el primer ministro británico, Keir Starmer.

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó el "terror y barbarie" rusos, mientras que el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, afirmó que "Rusia ha mostrado su verdadera cara" con los ataques.

